康尼島更新防洪系統 華裔：地鐵D線通勤時間加倍

康尼島正在進行防洪系統整修，導致D線地鐵大受影響。（李女士提供）

近年來有多個颶風侵襲紐約市，其中布碌崙 (布魯克林)南區居民受到不少影響，市府不久前已開始對康尼島 防洪系統進行整修，眾多華裔使用的地鐵 D線也因此受到影響，讓不少民眾抱怨出行不便。

MTA近期表示康尼島正在進行防洪系統整修，其中包括康尼島最後一站Stillwell大道與前一站Bay 50街安裝全新的防洪屏障，在康尼島小溪吊橋上安裝2900呎高的防洪牆和通信電纜，以免日後再遭遇重大自然災害時通信系統也一同癱瘓；施工預計將持續至2022年1月3日。

隨著疫情好轉不少民眾開始恢復正常工作作息，其中居住在布碌崙Gravesend的李女士近期也開始需要返回辦公室上班，但因康尼島整修防洪系統地鐵D線運行受到影響，所以她每天都需要花費比以往更長時間在通勤上。

李女士稱前往曼哈頓方向D車在快慢車和停靠站點上發生很大的變化，乘客必須隨時注意車上的廣播，否則很容易錯過站點；而從曼哈頓返回時，D線行駛變化更大，雖然MTA稱Bay 50街站目前是南向D線最後一站，但實際上在抵達Bay Pkwy站後D線就會暫時停運，多名清潔人員會鑽入車廂利用酒精等開始長達20多分鐘的消毒與清潔工作；待地鐵重新啟動抵達Bay 50街站後，所有乘客又需要更換接駁巴士前往康尼島。

李女士稱每天前往辦公室的行程約50分鐘，但現在延長到一個半小時，而返回行程有時會長達兩個小時，對此李女士提醒布碌崙南區乘客，如果需要乘坐D線地鐵一定要預留出比以往更長的通緝時間，或者更換其他的交通工具。