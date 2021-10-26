紐約客談╱氣候驟變 紐約客因應保命

今年夏天經歷了颶風艾妲和熱帶風暴 亨利帶來破紀錄降雨，在付出13條生命的巨大代價後，紐約客對天氣越來越敬畏；這不，又一場暴風驟雨來襲，儲糧的居民跑去超市採購，地下室的住戶倉促搬出，上次暴雨 後買好的抽水機趕緊擺放就位；真是「一朝被蛇咬，十年怕井繩」。

在驟變的天氣面前，做再多準備都不過分，只要能保護好生命、房屋和財產的安全；在全球氣候變遷之下，狂風、暴雨、大雪的天氣，今後恐怕會越來越多，人們必須學著去適應；怕也沒有用，但應對準備充分了，心中有底了，也就不用怕了。

在獲取天氣變化信息的渠道上，對華人有一個忠告，就是要依賴正規媒體，包括主流媒體和有口碑的傳統在地中文媒體，科學對待極端天氣；千萬不要相信那些唯恐天下不亂、在文字上添油加醋的自媒體公號和網站，否則難免自己嚇自己，平添心理負擔。

以這場從周一晚持續至周二的風暴來說，氣象部門預計的降雨量為2至4吋，雨勢最大的時候，預計每小時降雨量可達1吋；但是熱帶風暴亨利來襲的時候，每小時降雨量為1.94吋；颶風艾妲肆虐的時候，每小時降雨量高達3.15吋，全天降雨量為7.13吋。由此可見，這兩天的降雨量雖然很大，但是和之前兩場風暴相較，還是有相當差距的。

所以，在準備工作上，吸取夏天的教訓，全力做好防範措施；但是在心態上，不妨放鬆一點，紐約民眾已經經歷了兩場破紀錄的強降雨，這次無非就是常規應對，沒啥好怕的；該上班上班，該上學上學，日子還是一樣地過。「就算大雨讓整座城市顛倒，也來個暖暖的擁抱」。