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校園毆鬥頻傳 白思豪：加強危險武器檢測

記者張心／紐約報導
皇后區貝賽卡多索高中發生多起學生打架鬥毆事件。（取自Instagram）
皇后區貝賽卡多索高中發生多起學生打架鬥毆事件。（取自Instagram）

包括皇后區貝賽卡多索高中(Benjamin Cardozo High School)在內的多所公校，自上月復課至今已發生多起學生打架鬥毆事件，警方甚至在多名學生身上發現槍支刀具等危險武器；市長白思豪25日在記者會上表示，將啟用更多金屬探測器並增加檢測頻率，以應對最近頻發的校園暴力事件。

卡多索高中學生在社群網站Instagram開設的帳號，直播記錄了發生在校園內的暴力毆鬥事件。根據該帳號@cardozohighschoolfights顯示，關於學生打架的視頻有數十個，發生的地點包括卡多索高中校內走廊、操場、咖啡廳甚至是校外街區。其中一個視頻發生於學校附近的223街，一群大喊大叫的男生和女生們圍著兩個互毆的女孩，邊觀戰邊大叫「打她！打她！」。

另一個標註地點為公立213學校(PS. 213)操場的視頻顯示，一名男生被一群人踢倒在地，他用身體護住自己的頭部以防進一步被踢打攻擊。同樣在一個標註發生於Springfield大道和Horace Harding高速路交叉口的視頻，記錄了一名男學生被群毆倒地，之後一動不動。

目前該帳號已經被全部清空。紐約市警發言人、警佐麥克羅里(Jessica McRorie)表示，警方正在全力調查此案，並透露自9月13日起已接到共五起來自卡多索高中的暴力案件投訴，其中包括一名學生用電擊槍(Taser)威脅另一名年級稍小的孩童，當前市警局還未拘捕任何人。

皇后區貝賽卡多索高中發生多起學生打架鬥毆事件。（取自Instagram）
皇后區貝賽卡多索高中發生多起學生打架鬥毆事件。（取自Instagram）

同樣的情況22日也發生在史泰登島的瓦格納高中(Wagner High School)，多名學生發生暴力鬥毆，學校保安及工作人員試圖干預，最終造成多人流血受傷。本月初，一名16歲的布朗士高中生，在圖書館用刀刺傷了一名17歲的同學。

「學校的安全是非常大的問題，然而政府卻想粉飾什麼都沒有發生。」市公益維護人參選人赫伯特(Tony Herbert)表示，很多學生礙於同齡人的壓力，不願意當「告密者」，導致很多目擊證人對警方保持沉默。

市教育局發言人歐漢隆(Katie O'Hanlon)回應稱，政府對於校園暴力問題零容忍，會加派人手調查此事件，「當前還沒有學生因此受到嚴重傷害，我們會請校園安全維護人員積極監督，確保再出現類似苗頭時，能將鬥毆衝突扼殺在萌芽裡。」

市長白思豪25日表示，市府正計畫在公立學校增派金屬探測器及隨機使用金屬探測器的次數，以應對最近發生的校園暴力事件，「我們知道有些學校最近確實出現了一些安全問題，我們決定為此增派額外的保護措施。」

但是對於具體會在全市哪些公校使用金屬探測器，白思豪並未回應，只透露會在未來幾天公布更多的細節。

白思豪 公校 社群網站

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