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強風豪雨來襲 紐約市戒備防悲劇重演

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市周一晚至周二再次出現大雨與強風，圖為一名餐館外賣郎騎行在下雨的曼哈頓街頭。(路透)
紐約市周一晚至周二再次出現大雨與強風，圖為一名餐館外賣郎騎行在下雨的曼哈頓街頭。(路透)

紐約市及周邊地區25日至26日(周二)再度迎來強風豪雨，期間低窪地區恐出現瞬間積水，相關單位也發布洪水警報；由於紐約市在上月初才因大雨、颶風艾妲(Ida)等天災造成13人死、損失慘重的情形，此次即便非「極端天氣」，但各級政府仍不敢大意，要求民眾期間提高警覺。

國家氣象局(National Weather Service)預報，25日晚在全市五大區、三州地區出現豪雨及強風，為紐約市帶來二至四吋的雨量；由於在一個小時可累積一吋的雨水，當局同時也針對25日晚8時至26日下午5時發布了瞬間洪水警報，表示在郊區、低窪地區，或是排水不良的地鐵站等都可能出現洪水，河川和溪水也恐出現暴漲情形。

另外還將出現強風，當局也針對26日下午2時至27日(周三)早6時發布強風警告，預計風速可達每小時40至50哩，路樹和電線都可能會被吹倒，民眾需要小心。

市長白思豪(Bill de Blasio)25日在例行記者會上表示，此次強風暴雨看起來不像是「極端天氣」，但由於9月初的歷史性豪雨再加上颶風艾妲(Ida)帶走13條人命，市府嚴防戒備、發布洪水警報，並提醒民眾期間應小心注意、出行提高警覺，並不要開車穿過被洪水淹沒的道路，而州府的緊急應變小組也為此做足準備。

州長霍楚(Kathy Hochul)說，民眾應該隨時關注氣象報告，以便為接下來的天氣狀況預備，同時州府和地方政府也有所預備，為有需要的民眾提供協助。

市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management Department)主任Andrew D'Amora表示，該天氣將會在紐約市的高速公路、街道、地下道和排水不良、低窪地區帶來積水，民眾在此段時間出行，應提早準備、預留出行時間，同時在經過這些地區時，也要提高警覺。

當局也提醒住在地下室的民眾，在暴雨期間做好隨時撤離準備，若住處出現積水，居民應該遠離；強風豪雨期間應盡量待在室內，若必要外出，應搭乘公共交通工具，以保持道路暢通方便救災，還要避免進入積水地鐵站；開車民眾應避免穿過被洪水淹沒的道路、遠離電線並回報。

紐約市 洪水 地鐵站

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