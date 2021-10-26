紐約中華公所 27日、28日開打莫德納補強針

中華公所將於27日起開始為社區民眾提供莫德納補強針接種服務。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所宣布，訂於27日(周三)、28日(周四)為社區接種新冠疫苗莫德納 (Moderna)第三劑/補強針；由於名額有限、需求眾多，公所建議民眾可攜帶有效文件前往登記接種。

中華公所主席于金山表示，從聯邦政府宣布通過第三劑/補強針後，該公所就積極向州、市府聯絡，得到正面回應與支持，此次公所首批的莫德納補強針疫苗，還得到樂民西藥房提供醫療人員協助，到場為社區民眾接種。

公所也於日前向州市府爭取獲得2200劑輝瑞疫苗，並開始為民眾接種補強針。

協助莫德納補強針接種的瑞康綜合診所負責人趙Sam醫師說，中華公所設立莫德納第三針疫苗接種站是華人社區最佳地點，而專業醫療團隊也會提供中文語言服務，方便不會說英語的民眾溝通，解決民眾疑慮。

莫德納第三針補強疫苗有資格者為18歲以上，依照聯邦疾病防治中心 (CDC)和聯邦食品及藥物管理局指南規定，打過兩劑莫德納疫苗並超過六個月的民眾可打第三針，往回推算，民眾須於4月30日前完成第二針接種，才可打第三針。

接種了嬌生疫苗的民眾，也可以選擇混打莫德納疫苗作為補強針。

中華公所莫德納補強針的接種時間為27日及28日上午10時至下午4時，地點在曼哈頓華埠勿街(Mott St.)62號的公所大禮堂，預約民眾可攜帶疫苗卡、有效ID及醫保卡，若有紅藍卡的民眾也可一併帶上。