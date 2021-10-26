我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

紐約中華公所 27日、28日開打莫德納補強針

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所將於27日起開始為社區民眾提供莫德納補強針接種服務。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所將於27日起開始為社區民眾提供莫德納補強針接種服務。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所宣布，訂於27日(周三)、28日(周四)為社區接種新冠疫苗莫德納(Moderna)第三劑/補強針；由於名額有限、需求眾多，公所建議民眾可攜帶有效文件前往登記接種。

中華公所主席于金山表示，從聯邦政府宣布通過第三劑/補強針後，該公所就積極向州、市府聯絡，得到正面回應與支持，此次公所首批的莫德納補強針疫苗，還得到樂民西藥房提供醫療人員協助，到場為社區民眾接種。

公所也於日前向州市府爭取獲得2200劑輝瑞疫苗，並開始為民眾接種補強針。

協助莫德納補強針接種的瑞康綜合診所負責人趙Sam醫師說，中華公所設立莫德納第三針疫苗接種站是華人社區最佳地點，而專業醫療團隊也會提供中文語言服務，方便不會說英語的民眾溝通，解決民眾疑慮。

莫德納第三針補強疫苗有資格者為18歲以上，依照聯邦疾病防治中心(CDC)和聯邦食品及藥物管理局指南規定，打過兩劑莫德納疫苗並超過六個月的民眾可打第三針，往回推算，民眾須於4月30日前完成第二針接種，才可打第三針。

接種了嬌生疫苗的民眾，也可以選擇混打莫德納疫苗作為補強針。

中華公所莫德納補強針的接種時間為27日及28日上午10時至下午4時，地點在曼哈頓華埠勿街(Mott St.)62號的公所大禮堂，預約民眾可攜帶疫苗卡、有效ID及醫保卡，若有紅藍卡的民眾也可一併帶上。

疫苗 莫德納 聯邦疾病防治中心

上一則

亞當斯訪日落公園 了解商家困難

下一則

首見亞裔模特 慈善時裝秀張燁晗驚豔

延伸閱讀

加州部分公職部門疫苗接種率低

加州部分公職部門疫苗接種率低

旅客11月8日起來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

旅客11月8日起來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗
霍楚、白思豪接種莫德納補強針

霍楚、白思豪接種莫德納補強針

兒童疫苗可望下周三開打 伊州2200施打站準備就緒

兒童疫苗可望下周三開打 伊州2200施打站準備就緒
萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張