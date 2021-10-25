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報復性消費 史上最花錢萬聖節到來

記者張心╱紐約報導
疫後回歸的皇后區農場博物館，南瓜展覽吸引了大批民眾參。（楊瑩提供）
疫後回歸的皇后區農場博物館，南瓜展覽吸引了大批民眾參。（楊瑩提供）

疫情趨緩後的第一個萬聖節，全美民眾以實際購買力顯示了對回歸娛樂生活的嚮往；根據全國零售聯盟(National Retail Federation)年度調查顯示，今年全國萬聖節消費達101億4000萬的歷史新高，遠超於2020年的80億5000萬元，統計有65%的美國人願意積極參與萬聖節相關慶祝活動，紐約市民也不遑多讓。

「全員都在加班加點的工作，貨架上的商品很快就會售罄，我們在一刻不停地補貨。」長島Spirit Halloween零售店主管米哈文(Erica Milhaven)表示，「比去年生意好太多了，超級英雄、動漫人物和兒童服飾最受歡迎。」

同樣的，倫納德(Stew Leonard's)百貨連鎖店的南瓜銷售額也比去年增長了25%，「能明顯地感受到人們情緒和去年的不同，父母帶著孩子來店裡消費，大家充滿活力和興奮，都想要出去玩樂而不是整天待在家裡。」創始人倫納德表示。

「周末帶著孩子一起到農場南瓜田拍照，沒想到的是到處都擠滿了人。」家住雷哥公園(Rego Park)的楊瑩表示，皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)的南瓜展覽和玉米迷宮簡直人滿為患，「所有的家長都帶著孩子，一切好像都回到了疫情前。」

這份快樂的同時也引起了政府的擔憂，長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)表示，安全應該仍然是重中之重，建議居民佩戴口罩和保持社交距離，「我作為家長，非常理解民眾現在的心情，但是還是對可能到來的大規模人員聚集感到擔心。」

納蘇郡衛生部門(Nassau County Department of Health)的肯奇博士(Dr. Andrew Knecht)也提醒，萬聖節當天孩子們品嘗糖果前，應該先請家長確認一下衛生狀況，同時要取糖果時不要隨便進去別人家裡，在屋外進行社交活動最為安全健康。

今年萬聖節的商品銷售亮眼，幾乎恢復到疫情爆發前，圖為皇后區一間BJ's連鎖店，顧...
今年萬聖節的商品銷售亮眼，幾乎恢復到疫情爆發前，圖為皇后區一間BJ's連鎖店，顧客在選購萬聖節糖果。(記者曹健╱攝影)

萬聖節 長島 疫情

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