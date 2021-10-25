我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

勞工新規 雇主不得檢測員工吸食大麻

編譯孫梁╱綜合24日電
州勞工廳禁止州內企業對員工是否吸食大麻進行檢驗，這將使有大麻癖好的紐約客，在下班後可無憂無慮地放鬆自己。(美聯社)
州勞工廳禁止州內企業對員工是否吸食大麻進行檢驗，這將使有大麻癖好的紐約客，在下班後可無憂無慮地放鬆自己。(美聯社)

紐約州勞工廳日前頒布最新指南，禁止紐約州的企業對員工是否吸食大麻進行檢驗，包括身上傳出大麻味道的員工，除非他們上班期間出現顯著的亢奮狀態；新規定將使有大麻癖好的紐約客，在下班後可無憂無慮地放鬆自己。

紐約州今年3月終止了對娛樂使用大麻的禁令，經前州長葛謨簽署為法律，規定人們在戶外可最多持有三盎司大麻，在家可持有最多五磅。大麻在紐約已不再是管制物品，允許21歲以上的人使用，包括在准許吸菸的場所公開吸食，但不能在學校、職場和車內使用。

勞工廳的新規定指出，雇主即使聞到雇員身上傳出大麻味道，也不能進行檢測，「因為發現使用大麻的跡象，並不意味著員工的工作能力受到了損害，不能被引述為能力損害的症狀。」

但新規定指出，雇主在自己的權限範圍內可做出限制性的規定，禁止員工在職場持有大麻。

不過，大麻仍被聯邦規定為非法，按照聯邦法和州法的規定需要進行大麻檢測的人員，仍須繼續檢測，包括商用車駕駛員和市警局成員。

紐約市警4月在娛樂用大麻合法化後發出備忘錄，告誡警員不要操之過急，「所有關於大麻巡查指南以及檢測要求，目前依然有效。」市警局發言人表示：「所有市警局成員在下班後，都不被允許吸食大麻。」

大麻合法化 紐約州 檢測

上一則

市議會通過 助緊急轉移兒童減少傷害

下一則

全市謀殺案再走高 已與去年全年持平

延伸閱讀

大麻鬆綁 可入菜、製成化妝品 泰國盼創造經濟產值

大麻鬆綁 可入菜、製成化妝品 泰國盼創造經濟產值
詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告

詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告
擬東山再起？葛謨團隊要求重新審查性騷案

擬東山再起？葛謨團隊要求重新審查性騷案
紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數

紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數
最新民調：紐約州長民主黨初選 霍楚支持率第一 葛謨第二

最新民調：紐約州長民主黨初選 霍楚支持率第一 葛謨第二

熱門新聞

已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
最新房地產報告顯示，紐約市疫情租金暴跌態勢已逆轉反彈，租金不斷上漲；圖為曼哈頓下城。(路透)

紐約市公寓租金 熬過疫情反彈飆漲

2021-10-18 09:09
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲