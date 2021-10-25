勞工新規 雇主不得檢測員工吸食大麻

州勞工廳禁止州內企業對員工是否吸食大麻進行檢驗，這將使有大麻癖好的紐約客，在下班後可無憂無慮地放鬆自己。(美聯社)

紐約州 勞工廳日前頒布最新指南，禁止紐約州的企業對員工是否吸食大麻進行檢驗，包括身上傳出大麻味道的員工，除非他們上班期間出現顯著的亢奮狀態；新規定將使有大麻癖好的紐約客，在下班後可無憂無慮地放鬆自己。

紐約州今年3月終止了對娛樂使用大麻的禁令，經前州長葛謨簽署為法律，規定人們在戶外可最多持有三盎司大麻，在家可持有最多五磅。大麻在紐約已不再是管制物品，允許21歲以上的人使用，包括在准許吸菸的場所公開吸食，但不能在學校、職場和車內使用。

勞工廳的新規定指出，雇主即使聞到雇員身上傳出大麻味道，也不能進行檢測 ，「因為發現使用大麻的跡象，並不意味著員工的工作能力受到了損害，不能被引述為能力損害的症狀。」

但新規定指出，雇主在自己的權限範圍內可做出限制性的規定，禁止員工在職場持有大麻。

不過，大麻仍被聯邦規定為非法，按照聯邦法和州法的規定需要進行大麻檢測的人員，仍須繼續檢測，包括商用車駕駛員和市警局成員。

紐約市警4月在娛樂用大麻合法化 後發出備忘錄，告誡警員不要操之過急，「所有關於大麻巡查指南以及檢測要求，目前依然有效。」市警局發言人表示：「所有市警局成員在下班後，都不被允許吸食大麻。」