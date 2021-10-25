我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

市議會通過 助緊急轉移兒童減少傷害

記者金春香╱紐約報導
市議會日前通過提案，明令市兒童福利局不可在未通過法庭審理的情況下緊急轉移兒童，給家庭造成傷害。(路透)
市議會日前通過提案，明令市兒童福利局不可在未通過法庭審理的情況下緊急轉移兒童，給家庭造成傷害。(路透)

市議會日前通過提案，要求市兒童福利局(Administration for Children's Services)更好幫助家庭，為需要幫助的家庭提供所需服務，而不是在未通過法庭審理的情況下緊急轉移兒童，給家庭造成傷害。

市議會投票通過提案包，要求兒童局履行職責，對所有緊急轉移兒童案件給予更全面報告，在過程中也應該給予家長應有的權利，家長和看護人有權獲得請求案件在法庭上進行審理的權利。

提案包還包括要求兒童局報告每季度因家庭出現問題需要緊急轉移的兒童數量，並要提供所有兒童的族裔、住所地區、所講語言等信息；還有一提案要求兒童局根據所提供報告內顯示出的問題而提供相關解決方案。

市議會提案還要求ACS每年向市議會提交信息，說明需要ACS介入幫助的兒童的其他家人，要在兒童被轉移後多久才能進行探望，有多少兒童被安放至原本居住區以外的地方。

雖然兒童局是以保護兒童不受家人或任何人傷害為宗旨的機構，但華社也發生過家長因文化差異在教育孩童時動手，而孩子不懂事直接向ACS舉報，將本不嚴重的家庭爭吵上升為法庭案件的情況。

幾項提案的主要發起人之一、市議員列文(Stephen Levin)表示，當ACS前來敲門時、要把孩子帶走時，很多家庭失去話語權，但孩子被轉移是家長能想到的最可怕的事情，ACS應該為家庭提供所需幫助，並履行該局職責。

投票 教育 福利

上一則

紐約市居民聯盟籲支持共和黨市長候選人史里華

下一則

勞工新規 雇主不得檢測員工吸食大麻

延伸閱讀

修選罷法？民進黨立院總召：不能昨輸今翻桌

修選罷法？民進黨立院總召：不能昨輸今翻桌
波蘭提案築牆擋非法移民 德官員：保護邊界很合理

波蘭提案築牆擋非法移民 德官員：保護邊界很合理
紐約普選提前投票首日 華社冷清 黃敏儀籲積極投票

紐約普選提前投票首日 華社冷清 黃敏儀籲積極投票
氣象：大西北地區 今冬預計寒冷多雨

氣象：大西北地區 今冬預計寒冷多雨
普選提前投票首日 法拉盛投票站冷清

普選提前投票首日 法拉盛投票站冷清

熱門新聞

已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
最新房地產報告顯示，紐約市疫情租金暴跌態勢已逆轉反彈，租金不斷上漲；圖為曼哈頓下城。(路透)

紐約市公寓租金 熬過疫情反彈飆漲

2021-10-18 09:09
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲