市議會通過 助緊急轉移兒童減少傷害

市議會日前通過提案，明令市兒童福利局不可在未通過法庭審理的情況下緊急轉移兒童，給家庭造成傷害。(路透)

市議會日前通過提案，要求市兒童福利 局(Administration for Children's Services)更好幫助家庭，為需要幫助的家庭提供所需服務，而不是在未通過法庭審理的情況下緊急轉移兒童，給家庭造成傷害。

市議會投票 通過提案包，要求兒童局履行職責，對所有緊急轉移兒童案件給予更全面報告，在過程中也應該給予家長應有的權利，家長和看護人有權獲得請求案件在法庭上進行審理的權利。

提案包還包括要求兒童局報告每季度因家庭出現問題需要緊急轉移的兒童數量，並要提供所有兒童的族裔、住所地區、所講語言等信息；還有一提案要求兒童局根據所提供報告內顯示出的問題而提供相關解決方案。

市議會提案還要求ACS每年向市議會提交信息，說明需要ACS介入幫助的兒童的其他家人，要在兒童被轉移後多久才能進行探望，有多少兒童被安放至原本居住區以外的地方。

雖然兒童局是以保護兒童不受家人或任何人傷害為宗旨的機構，但華社也發生過家長因文化差異在教育 孩童時動手，而孩子不懂事直接向ACS舉報，將本不嚴重的家庭爭吵上升為法庭案件的情況。

幾項提案的主要發起人之一、市議員列文(Stephen Levin)表示，當ACS前來敲門時、要把孩子帶走時，很多家庭失去話語權，但孩子被轉移是家長能想到的最可怕的事情，ACS應該為家庭提供所需幫助，並履行該局職責。