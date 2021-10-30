市警在皇后區建鬼屋 萬聖節前免費參觀

市警總局在皇后區建的鬼屋，歡迎市民在萬聖節前免費參觀。(陳帆提供)

萬聖節 即將來臨，為了給孩子們一個難忘的夜晚，紐約市 警總局攜手市公園局(City Department of Parks)，在在皇后區 貝賽(Bayside)的特頓堡公園(Fort Totten Park)推出驚悚鬼屋「恐怖托頓」(Terror on Totton)，將開放至10月30日，歡迎家長和兒童免費參觀。

雖然特頓堡公園的「恐怖托頓」鬼屋已有數年歷史，但今年由市警加入並操辦的鬼屋布置據悉為史上最刺激、最恐怖、最驚悚的一次。雖然鬼屋對所有人免費開放，但市警局還是建議12歲及以上兒童前往，因為鬼屋內景頗為刺激，包括鬧鬼的手術室、殺手小丑馬戲團、惡魔充斥的寵物房間，和到處漫遊飄蕩的食屍鬼。

此次「恐怖托頓」鬼屋活動將持續開放至10月30日，每個周四、周五和周六的下午4時至晚上11時開放參觀。家人可帶領兒童直接入場，無需預約。地址：604 Little Bay Rd, Building 604, Bayside, NY 11359。更多詳細信息請見網頁：rb.gy/4e9wzh。