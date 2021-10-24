紐約州律師公會首位亞裔主席劉藹明 獲頒「劉德光開拓者獎」

紐約州律師公會首位亞裔主席劉藹明獲頒2021年度「劉德光開拓者獎」。（取自Kee & Lau-Kee律所官網）

紐約亞裔 律師協會(AABANY)22日的年會上，將年度「劉德光開拓者獎」(Norman Lau Kee Trailblazer Award)頒發給劉德光之子、律師劉藹明(Glenn Lau-Kee)。

「劉德光開拓者獎」以法律界亞裔先驅劉德光律師命名，AABANY每年在年會上授予在司法界獲得重要成就、起開拓先鋒作用的亞裔司法界人士。

劉藹明畢業於耶魯大學和波士頓大學法學院，畢業後加入Coudert Brothers律師樓，負責金融、租賃和公司併購業務，1977年他進入父親劉德光創立的Kee & Lau-Kee律師樓，成為合夥人，拓展房地產和銀行融資業務，該律師樓也是華埠歷史最悠久的律所之一。

劉藹明2014至2015年擔任紐約州 律師公會主席，是該會史上首位亞裔主席，至今他仍參與該會業務，是商業法、健康法和地產法部門成員；1997至1999年，他曾擔任AABANY會長，且多年來一直是美國 律師協會(American Bar Association)的資深成員。

劉藹明除在法律業務方面成績出色外，也致力於幫助亞裔社區，他協助創立華埠基督教青年會(YMCA)和美國亞洲研究所(US-Asia Institute)，他2017年獲頒美國華人博物館(MOCA)社區英雄獎，2010年劉藹明與父親共同夥獲頒史密斯法官先鋒獎(Hon. George Bundy Smith Pioneer Award)。