兩橋社區協會 頒「絲綢之路」大使獎

兩橋社區協會日前為顧青峰(左二)，和律師百安馬及白安凱頒發馬可波羅日「絲綢之路」大使獎。（主辦方提供）

兩橋社區協會日前為長期服務僑社的紐約太陸總商會總顧問顧青峰，和為華社民眾爭取九一一 賠償的義大利 裔兄弟律師百安馬(Matthew Baione)及白安凱(Christopher Baione)，頒發馬可波羅日「絲綢之路」大使獎。

頒獎典禮在小義大利區舉行，曼哈頓區長高布邇(Gale Brewer)，州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)都到場致賀；典禮前華裔志工還在華埠 和小義大利區遊行，宣揚馬可波羅到華取經，促進中西交流的歷史事蹟。

紐約中華公所主席于金山致詞表示，中國和義大利的交往史上記載甚多，最為出名的是元朝時代馬可波羅東游，及明代末期傳教士利瑪竇到華傳教；美國各地華僑和義僑在很多城市比鄰而居。

于金山表示，顧青峰服務僑社，在製衣業、餐飲業表現傑出，從事社區服務亦受僑胞讚揚，獲獎實至名歸。

白安馬及白安凱兩位兄弟檔律師，在兩橋社區長大，在華埠設置辦公室，熱心公益，專辦九一一賠償；白安馬說，九一一賠償是聯邦補助受害民眾的福利，但推出後華裔受害人多不知情，所以和兄弟白安凱聯合為華、義居民爭取此次權益，至今已為華、義居民爭取到大量賠款。