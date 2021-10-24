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班森賀華人服務中心 辦秋季嘉年華

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人服務中心23日於塞斯露公園舉行「秋季嘉年華活動」。(主辦方提供)
布碌崙班森賀華人服務中心23日於塞斯露公園舉行「秋季嘉年華活動」。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人服務中心23日於塞斯露公園(Seth Low Park)舉行「秋季嘉年華」活動，多家健保、家庭護理機構擺設攤位，為居民提供健康資訊；服務中心負責人羅添福表示，難得新冠疫情顛峰之時已過去，社區長者應把握類似社區活動，外出活動社交，對身心都有幫助。

當天多家健保、醫療、護理公司擺設攤位，並贈送免費禮品給民眾，吸引大量的民眾分批前來；在主辦方的安排下，也帶來精彩的歌舞表演，吸引公園內亞裔、外族裔民眾觀看，場面一度熱鬧非凡。

該活動受到選區內多名民選官員的支持，州眾議員寇頓(William Colton)更是親臨現場，感謝該會對當地居民多年來的貢獻；特別是疫情期間仍為民服務，而趁著入冬以前的秋季時節舉行戶外活動，給了長者聚在公園裡聊天社交的機會，同時取得重要社區資源。

羅添福鼓勵長者多走出家門活動，對身心健康有健全發展，並推薦有興趣者參加和義大利服務聯合會合作的免費中英文班，除向成年人教授中文、英文外，也開辦青少年中文班；每周六授課，時間是上午10時至中午12時，地點是班森賀96初中，地址是布碌崙P大道99號。

以上課程均免費，但12歲以上民眾需出示疫苗接種證明，可撥致電(718)975-0955報名。

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