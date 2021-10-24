8大道兩月傳25起手機詐騙案 警籲小心

72分局警員日前與民安隊會晤，提醒社區近來手機詐騙案猖獗。(柳寶枝提供)

轄管布碌崙 (布魯克林)8大道的市警72分局表示，過去兩個月內發生20多起華人遭手機詐騙 案件，被騙的金額從上千到上萬元不等；該分局警員日前與布碌崙亞裔民安隊見面，呼籲社區領袖將有關犯罪模式告知居民，提高大眾警惕。

72分局警佐澤維樂(Yuriy Zevelez)日前與民安隊隊長柳寶枝及隊員會晤，關注華社近期不停發生的手機詐騙犯罪；根據警方紀錄，騙子大多以兩種說辭欺詐，其一是向受騙者表示家人出事，需立即付款否則面臨不堪設想的後果、其二是冒充成執法人員、政府機構，以當事人觸法為由要錢解決問題。

澤維樂表示，若民眾接到類似第一種模式內容的通話，最重要是保持冷靜，採取行動前先聯繫上對方提到的該名親友，以確定情況是否屬實；針對第二種詐騙，他則強調政府、執法人員很少與民眾通話、更不會通過這個途徑索錢，民眾接到這樣的電話可直接掛掉，並報警向警方提供信息。

72分局在兩個月內接獲25起類似報案，在其他社區如班森賀也經常發生詐騙案，警方擔心社區其實有更多受害者，但礙於身分或其他問題不敢報案；澤維樂表示社區領袖幫助展開外展教育，用民眾熟悉的語言講解，能令他們更了解和預防犯罪，並鼓勵有任何問題隨時向警方求助。

柳寶枝則表示將盡力配合警方，在社區中傳播正確信息，他指出受騙者以長者為主，很多聽到詐騙者的話後驚慌失措，一時心慌就把敏感信息提供給對方；他提醒長者遇到此類情況，要先把消息先告知給家中其他親屬，往往年輕人更懂得辨識詐騙情況，或許就能預防。