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布碌崙多社區 接種率最低、感染率最高

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙多個社區擁有全市最高感染率、最低接種率。(路透)
布碌崙多個社區擁有全市最高感染率、最低接種率。(路透)

紐約市新冠疫情隨著疫苗接種普及化已取得有效控制，然而在布碌崙(布魯克林)東正猶太裔集中的社區及部分史泰登島地區，仍因接種率低，造成過去七天內出現全市最多的感染病例；數據顯示，與日落公園8大道毗鄰的波羅園(Borough Park)有高感染率，而接種率僅為43%，是全市最低。

市府數據顯示，目前全市平均感染病例已下跌至每10萬人有94人感染，其中曼哈頓、皇后區、布朗士的相關數據持續下降，可布碌崙和史島部分社區卻出現群體感染；東正猶太裔群聚的波羅園擁有最低接種率、七天高感染率，本月6日至12日間有153人確診。

而涵蓋威廉斯堡、東威廉斯堡的社區也相差無幾，人口密度高、接種率約在53%，過去一周內共有175人確診；另外疫情令人堪憂的皇冠高地(Crown Heights)、中木(Midwood)也有部分猶太裔群居，接種率都低於50%，一周內感染病例分別為110、101人。

此外華人集中的班森賀也處在危險邊緣，當前接種率為57%，但過去七天確診率是3.65%、感染人數為86人；數據表明，未接種者將會面臨高度感染風險，目前的確診病例大多由變種病毒引發。

從今年初的數據統計，55萬5177名感染者中，有51萬人1972人是未接種者，占的比例達到92%，死亡病例中7712人中有7412是未接種者，比例是96.1%，呼籲符合資格的民眾盡早接種，對預防感染有很大幫助。

8大道居民廖先生表示，雖波羅園疫情告急，但兩個社區並沒有頻繁往來，偶爾也只是猶太人會開車過來買東西，進入店內的時候也會戴口罩；他說社區民眾對病毒的恐懼不再強烈，對防疫也比較掉以輕心，但還是認為要稍加謹慎，在人多的地方依然要戴好口罩。

猶太 疫情 布碌崙

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