我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

普選提前投票首日 華社冷清 黃敏儀籲積極投票

記者牟蘭顏潔恩╱紐約報導
黃敏儀(中)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，呼籲民眾積極投票。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀(中)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，呼籲民眾積極投票。(記者牟蘭／攝影)

23日普選提前投票首日，位於華社的幾個投票站略顯冷清，前來投下「早鳥票」的華裔選民，對市長爭奪戰最為關注，民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)及對手共和黨史里華(Curtis Sliwa)的支持度不分伯仲。

位於59街552號Our Lady of Perpetual Help的教堂是位於布碌崙華社的投票站之一，氣氛不如去年總統大選的提前投票首投日來得熱烈，每小時只有零星幾個人來到現場投票，投票站協調員用「進度緩慢」來形容當天情況。

60歲的蕭先生當天獨自前來投票，他表示最關注的公職是市長一職，雖為民主黨籍選民，但他毫不猶豫投給史里華；他認為亞當斯不是一個實誠的人、過去也多次爆出醜聞，從這次競選來看其態度相當傲慢，完全不把史里華看在眼裡。

「我不會因為誰贏的機率高而投給誰，我投的是心中覺得最合適的人」；他說，雖然史里華在紐約市這一片「藍海」中沒有優勢，但若能獲得30、40%的支持率，就算得上是一種勝利，挫挫亞當斯的銳氣。

位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部提前投票站，首日略顯冷清。(記者牟蘭／攝影)
位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部提前投票站，首日略顯冷清。(記者牟蘭／攝影)
位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部提前投票站，首日略顯冷清。(記者牟蘭／攝影)
位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部提前投票站，首日略顯冷清。(記者牟蘭／攝影)

另外一名華裔選民林John則持對立意見，力挺亞當斯在擔任布碌崙區長期間的表現，特別對華人的支持，很常看見其出現在華社、在教育、公共治安議題上與華人站同一陣線；他說，亞當斯毫無懸念會勝出，相信他是能聽取市民意見的領導人。

當日到法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)投票站的周Jason表示，他11月2日還需照常上班，因此趕在提前投票日參與選舉；他說，今年市府競選的職位較為重要，尤其聽說第20選區的市議員也要換人，因此特來投票，希望自己用選票說話。

設在布碌崙Our Lady of Perpetual Help教堂的投票站。(記...
設在布碌崙Our Lady of Perpetual Help教堂的投票站。(記者顏潔恩╱攝影)

黃敏儀23日前往紐約溫州同鄉會呼籲選民積極參與投票，她說，今年的普選的投票決定市長、主計長、市公益維護人、區長與市議員等多個重要的職位，且有五項公投法規改革提案，呼籲華裔選民積極投票，用自己的選票說話。

五項改革提案中關於環保、選舉與民事司法改革等多項提案；黃敏儀以其中第三項舉例，表示紐約市現有的政策要求，選民必須在選舉十天前投票，否則失去投票權，而新提案要求廢除這一規定，允許選民在投票當天同時登記、投票，為民眾提供便利。

此外第四項提案指出，允許民眾無理由缺席投票；黃敏儀解讀，目前因新冠疫情爆發，民眾無須證明自己因疾病或身體殘疾不能到場投票，才可使用缺席投票，「這意味著疫情結束後，許多民眾無法通過缺席投票參與選舉，但若這條提案通過，能極大程度提高民眾的投票率」。

黃敏儀(中)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，呼籲...
黃敏儀(中)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，呼籲民眾積極投票。(記者牟蘭╱攝影)
黃敏儀(講話者)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，...
黃敏儀(講話者)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職，還涉及五項法規改革提案，呼籲民眾積極投票。(記者牟蘭／攝影)

投票 紐約市 亞當斯

上一則

干預仇恨亞裔自衛教學 亞美聯盟及合作夥伴招義工

下一則

亞裔之聲 「巴德當代樂團專場」演繹華人故事

延伸閱讀

普選提前投票今開始 投票站、開放時間可能不同

普選提前投票今開始 投票站、開放時間可能不同
馬泰訪世報 承諾為民發聲

馬泰訪世報 承諾為民發聲
被指為白思豪隊友 亞當斯回敬史里華「小川普」

被指為白思豪隊友 亞當斯回敬史里華「小川普」
市長候選人首辯 亞當斯、史里華疫苗政策分歧

市長候選人首辯 亞當斯、史里華疫苗政策分歧
亞當斯獲StreetsPAC背書 承諾建300哩單車道

亞當斯獲StreetsPAC背書 承諾建300哩單車道

熱門新聞

亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
最新房地產報告顯示，紐約市疫情租金暴跌態勢已逆轉反彈，租金不斷上漲；圖為曼哈頓下城。(路透)

紐約市公寓租金 熬過疫情反彈飆漲

2021-10-18 09:09

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」