普選提前投票首日 華社冷清 黃敏儀籲積極投票

黃敏儀(中)表示普選的投票決定下屆市長與市議員等職,還涉及五項法規改革提案,呼籲民眾積極投票。(記者牟蘭/攝影)

23日普選提前投票 首日,位於華社的幾個投票站略顯冷清,前來投下「早鳥票」的華裔選民,對市長爭奪戰最為關注,民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)及對手共和黨史里華(Curtis Sliwa)的支持度不分伯仲。

位於59街552號Our Lady of Perpetual Help的教堂是位於布碌崙華社的投票站之一,氣氛不如去年總統大選的提前投票首投日來得熱烈,每小時只有零星幾個人來到現場投票,投票站協調員用「進度緩慢」來形容當天情況。

60歲的蕭先生當天獨自前來投票,他表示最關注的公職是市長一職,雖為民主黨籍選民,但他毫不猶豫投給史里華;他認為亞當斯不是一個實誠的人、過去也多次爆出醜聞,從這次競選來看其態度相當傲慢,完全不把史里華看在眼裡。

「我不會因為誰贏的機率高而投給誰,我投的是心中覺得最合適的人」;他說,雖然史里華在紐約市 這一片「藍海」中沒有優勢,但若能獲得30、40%的支持率,就算得上是一種勝利,挫挫亞當斯的銳氣。 位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部提前投票站,首日略顯冷清。(記者牟蘭/攝影) 位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部提前投票站,首日略顯冷清。(記者牟蘭/攝影)

另外一名華裔選民林John則持對立意見,力挺亞當斯在擔任布碌崙區長期間的表現,特別對華人的支持,很常看見其出現在華社、在教育、公共治安議題上與華人站同一陣線;他說,亞當斯毫無懸念會勝出,相信他是能聽取市民意見的領導人。

當日到法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)投票站的周Jason表示,他11月2日還需照常上班,因此趕在提前投票日參與選舉;他說,今年市府競選的職位較為重要,尤其聽說第20選區的市議員也要換人,因此特來投票,希望自己用選票說話。 設在布碌崙Our Lady of Perpetual Help教堂的投票站。(記者顏潔恩╱攝影)

黃敏儀23日前往紐約溫州同鄉會呼籲選民積極參與投票,她說,今年的普選的投票決定市長、主計長、市公益維護人、區長與市議員等多個重要的職位,且有五項公投法規改革提案,呼籲華裔選民積極投票,用自己的選票說話。

五項改革提案中關於環保、選舉與民事司法改革等多項提案;黃敏儀以其中第三項舉例,表示紐約市現有的政策要求,選民必須在選舉十天前投票,否則失去投票權,而新提案要求廢除這一規定,允許選民在投票當天同時登記、投票,為民眾提供便利。

此外第四項提案指出,允許民眾無理由缺席投票;黃敏儀解讀,目前因新冠疫情爆發,民眾無須證明自己因疾病或身體殘疾不能到場投票,才可使用缺席投票,「這意味著疫情結束後,許多民眾無法通過缺席投票參與選舉,但若這條提案通過,能極大程度提高民眾的投票率」。