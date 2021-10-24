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法拉盛商改區健康日 籲民眾防疫莫鬆懈

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛商改區23日攜多家保險公司舉辦「2021法拉盛健康日」。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛商改區23日攜多家保險公司舉辦「2021法拉盛健康日」。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)23日攜多家保險公司，舉辦「2021法拉盛健康日」，呼籲華裔民眾切忌放鬆防疫，注重健康篩檢；法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，疫情爆發後，發現部分華裔民眾對健康與購買醫保的忽視，他希望通過此次活動，為民眾提供健康檢查、醫療信息與健保資訊。

法拉盛商改區邀請安保健康保險(EmblemHealth)、帝國藍十字藍盾健保(Empire BlueCross BlueShield)與王嘉廉社區醫療中心等多機構參與，活動免費入場且不需要提供疫苗接種證明，吸引大量民眾參與。

余鈿崧表示，全市已恢復重啟，法拉盛的客源也逐步恢復；他舉例說，商改區的淘寶市場在法拉盛羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場推出後，幫助附近商家帶動人潮，明年將繼續推出這項計畫。

不過目前的數據，余鈿崧說，仍有不少民眾感染新冠病毒，一些患者病重不治；他希望藉由此次活動，提醒民眾疫情尚未結束，繼續戴口罩、保持社交距離，防止疫情再次爆發。

余鈿崧說，過去一年多時間，許多華人因疏於健康篩檢，以及忽視購買醫保的重要性，導致他們染疫或其他病重後，不敢就醫；他希望通過這次活動，讓更多民眾了解美國的醫療資訊，避免類似的悲劇發生。

本次健康日還講解紅藍卡更新醫療保險計畫，以及適用65歲以下的聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)和「歐記健保」(Obamacare)計畫等。

法拉盛 醫療保險 歐記健保

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