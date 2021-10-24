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干預仇恨亞裔自衛教學 亞美聯盟及合作夥伴招義工

記者顏潔恩╱紐約報導
民眾分享自己的經歷。(記者顏潔恩/攝影)
民眾分享自己的經歷。(記者顏潔恩/攝影)

亞美聯盟23日與全球非營利組織「非暴力和平力量」(Nonviolent Peaceforce)在布碌崙(布魯克林)日落公園舉行培訓課程，教導民眾在遇到犯罪時如何正面干預(Upstander)、從旁協助，以應對針對亞裔暴力；該聯盟目前也與當地華人組織合作，招收義工為社區需要的人提供幫助，呼籲有興趣的民眾積極聯繫。

當天課程吸引十多名民眾參與，亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)、副總監Joo Han等人都親自來到現場；他們表示，亞裔在疫情爆發時出於對病毒的恐懼不敢外出，現在則擔心遭到暴力攻擊而足不出戶、不把孩子送到校園上課，希望藉助這項干預課程，讓他們分享各自的創傷經歷，學習應對緊急狀況。

Joo Han表示，此次也首次與當地的布祿崙華人協會、安服心公共健康服務中心(AMPHS)建立合作關係，將通過他們的聯繫招收來自當地的義工，分為宣傳大使及守護者兩種類型，經培訓後能為社區服務；大使的工作是走入社區展開外展教育，守護者則是在弱勢群體需要護送服務時陪伴他們，以減緩其獨自出門的不安。

民眾可登錄網址bit.ly/AAFCommunityAmbassador(大使)及bit.ly/AAFCommunityCompanion(守護者)，填寫資料遞交表格。

華協會麥保羅表示，儘管針對亞裔暴力案件不再在主流媒體上報導，但老人中心始終有長者投訴，在公眾場所和地鐵站內被騷擾、被推倒、被罵「滾回中國」，自衛教學在亞裔社區普及化非常重要。

AMPHS負責人余曼玉補充，除以上的合作計畫外，該中心也免費提供心理諮詢，給因仇恨犯罪受到創傷、家庭暴力受害者、因疫患上焦慮症的人；針對不同情況，專家會提供個性化治療，歡迎有需要的民眾到官網查詢。

亞美聯盟23日與全球非營利組織「非暴力和平力量」在布碌崙舉行培訓課程。(記者顏潔...
亞美聯盟23日與全球非營利組織「非暴力和平力量」在布碌崙舉行培訓課程。(記者顏潔恩╱攝影)

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