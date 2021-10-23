舒默支持重開柏路 社區盼早日實現

目前柏路僅開放雙向單車道和行人通行，舒默支持完全重開。（記者金春香/攝影）

九一一恐襲事件後，市府管制曼哈頓華埠 柏路(Park Row)，禁止人車通行，直到2018年，才開放雙向單車道和行人通行，被社區指責「卡出華埠喉嚨」；市議會第一選區市議員候選人馬泰(Christopher Marte)22日表示，他日前與參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)會談，已得到對方對重開柏路大力支持，計畫先重開兩條東行線路，促進當地經濟疫後復甦。

馬泰22日拜訪世界日報表示，他與舒默17日會談，探討柏路重開事宜；他說，舒默大力支持重開柏路，計畫先重開兩條東行線路，試行一年運行無礙後，再計畫完全重開，以幫助華埠等曼哈頓下城的經濟從疫後復甦。

紐約華埠共同發展機構(Chinatown Partership)行政總裁陳作舟表示，九一一爆發後，柏路被關閉了20年，就像是卡住華埠「喉嚨」20年；他表示，由於多年管制，讓往來布碌崙(布魯克林)大橋與華埠的觀光 人潮遭到截斷，影響社區發展，疫情爆發後，更給小商家生意帶來嚴重負面影響。

陳作舟說，柏路過去開放時，設有觀光巴士的停靠點，為華埠帶來很多客源；雖然市府三年前允許單車道與行人通行，促進了部分經濟的發展，但他希望柏路早日完全重開，讓華埠經濟早日復甦。

社區人士陈家龄表示，柏路連結華埠與金融區與市府大樓，還能為社區提供至少30個車位，但因恐襲問題關閉後，導致華埠的餐館生意持續下降；他說，位於這條路的「大都會懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)日前宣布暫閉整頓後，他與其他社區人士一直呼籲重開柏路，但各級政府「踢皮球」並未成行。

陈家龄希望新市府與舒默合作，早日促成柏路重開，「不僅對華埠好，對整個曼哈頓下城都有利」。