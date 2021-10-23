華裔藝術家捲簾門作畫 盼消弭仇恨

非營利藝術組織「Murals for Good」用壁畫宣導停止仇恨。(記者張晨/攝影)

影音來源：記者張晨

華裔藝術家蕭美潔創辦的非營利組織「Murals for Good」首款捲簾門壁畫 「停止歧視亞洲人」於22日在下東城揭幕；該組織聯合了多族裔藝術家，還與卡內基音樂廳等聯合舉辦藝術工坊，致力於多方位使人們接觸跨文化領域，消除偏見。

蕭美潔表示，在疫情 期間，她看到基於種族和性別的仇恨犯罪增加，這促使她萌生了創建非營利公共藝術項目的想法。

「參與項目的所有人都虔誠地相信紐約 包容的力量。」她說，團隊不僅僅有亞裔 藝術家，還有來自東紐約以及哈林區的志願者們，來自這些地區的人也常常被以有色眼鏡看待，甚至被很多人無緣由當做亞裔社區的對立面。

蕭美潔相信，雙向消除偏見才是填補跨文化鴻溝的好辦法，一味的宣導反而會誇大事實的存在感，起到相反的作用。

此次位於喜士打街44號(44 Hester St.)「Macaron Parlour」甜品店前的「停止歧視亞洲人」是「Murals for Good」的首次亮相；老闆董世文是一代福州移民，從小生長在下東城的他表示，就像人們對於福州人的刻板印象一樣，「認為我們只能做餐廳，做裝修，當人們看到這家小資情調甜品店時一定不會想到我們。」

該壁由出生於新西蘭的華裔藝術家徐逸豐繪製，她介紹，捲簾門正中的「福」字代表福運也代表福州，由一朵佛教坐蓮托舉；兩旁分別一條錦鯉映襯，象徵遠渡重洋的移民者在此紮根惜福。

此外「Murals for Good」還推出教育項目，旨在鼓勵青年參與者成為「團結大使」；在短短八周內，這些來自全市各社區，各族裔的大使幫助了5000多個家庭，並向下東區、布碌崙東紐約、哈林區和皇后區的七個不同社區分發了數千分食物和防疫用品。

蕭美潔表示，為自己提供大力支持的公益組織UA3在疫情期間幫助社區擴大食儲，配送到需求的家庭；為對他們表示感謝，下一個壁畫項目將在其位於格蘭街(Grand St.)384號的永久會址下筆。