紐約市衛生局：種族主義是公共衛生危機

紐約市 衛生局理事會通過決議，宣布種族主義 是紐約市公共衛生危機，呼籲市府和相關部門正視並採取措施，解決衛生系統內長期存在的種族主義問題。

衛生局局長喬克西(Dave Chokshi)說，「疫情 期間的族裔不平等現象加深，少數族裔社區更加痛苦，為把紐約打造成更健康的城市，我們必須正視種族主義是我們面臨的公共衛生危機。」

聯邦疾病防治中心(CDC)及全國其他部分城市最近也表示，種族主義是公共衛生系統面臨的威脅。CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，種族主義是公共衛生的嚴重威脅，直接影響民眾的福祉，妨礙國家健康。

公衛專家對衛生局的決議表示讚賞，認為是敢於面對並揭露問題，紐約市立大學衛生學院院長埃莫漢德斯(Ayman El-Mohandes)說，決議為我們敲響了警鐘，公共衛生是種族主義最常顯現的領域之一。

埃莫漢德斯曾對種族主義造成的健康後果有過研究，他認為，提出衛生系統內的種族主義問題雖然不中聽，卻是現實存在。疫情爆發後，更多的少數族裔是一線工作人員，他們更易受到感染。疫情期間，非裔和其他少數族裔的感染率與死亡率偏高，非裔和拉美裔的預期壽命下降，接種率偏低。

決議指出，疫情爆發前，市衛生局的愛滋病、結核病、孕婦死亡、嬰兒死亡、心理疾病、慢性病與死亡率、槍枝暴力和兇殺等資料，都能顯示出種族差異。

衛生局長期存在對非裔等少數族裔社區的健康不重視和投入不足的問題，理事會敦促衛生局承認並做出檢討。為了解決衛生領域的種族主義和不平等問題，理事會將設立「平等數據」的機構，以便為修改紐約市的法規提出建議。

理事會的決議要求市衛生局與市府其他部門合作，從內部的政策、計畫、預算和醫療服務等方面，全面低解決結構性的種族主義，並將具體措施與進展每年向理事會報告兩次。