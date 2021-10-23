駐紐約經文處 23日法拉盛助榮民辦理就養

為免大紐約 地區年長榮民舟車勞頓，駐紐約台北經濟文化辦事處延續多年作法，與中華民國旅美老兵自強同心會合作，將於23日(周六)，在皇后區法拉盛 受理「旅居海外長期居住就養榮民驗證聲明書」及「旅居海外長期居住就養榮民(註銷)報備聲明書」申請，歡迎有需要僑胞多加利用。

經文處表示，每年12月是中華民國國軍退除役官兵輔導委員會受理海外榮民提繳就養驗證聲明書的期限，凡是曾經向國內榮民服務機構完成旅居海外長期居住就養報備手續的榮民，皆可向經文處申辦上述兩聲明書驗證，以便向台灣 安養單位請領就養金，不必親自返台辦理。

23日的活動，將於上午10時在紐約華僑文教服務中心受理，地址為法拉盛41路133-32號；需辦理僑胞應攜帶有效中華民國護照正本並附影本一份、文件證明申請表、「就養榮民驗證聲明書」或「(註銷)報備聲明書」、最近個人生活照片一張等，到場辦理聲明書驗證，所需費用每份15元。

若符合請領就養金的僑胞，倘無法於該時間到場申辦，仍可本人親自或委託他人至經文處申辦，或郵寄辦理驗證，詳細說明及表格可至經文處網站：https://www.roc-taiwan.org/usnyc/index.html，選擇領務、文件證明、旅居海外長期居住就養榮民驗證聲明書文件證明申請案應注意事項下載；經文處將於驗證聲明書後轉報退輔會處理，確保申報僑胞權益。