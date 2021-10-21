我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

西點軍校學員訪中華公所 學習尊重亞裔文化

記者顏嘉瑩／紐約報導
16名來自西點軍校的學員於20日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)
16名來自西點軍校的學員於20日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)

西點軍校與哥倫比亞大學共同合作的艾森豪領袖培養項目(Eisenhower Leader Development Program)，20日該項目的16名學生到曼哈頓華埠參觀紐約中華公所及社區，藉此建立與社區間的關係，並以沉浸式的方式學習不同文化。

參與該項目的上尉(Captain)Daniel Vigeant表示，項目旨在提升學生對多元文化的認識、學習及尊重，持續多年，每年都會到中華公所拜訪參觀，除了了解亞裔美國人的歷史、過去的排華政策等。

Vigeant說，有別於純粹在書上學習，實際造訪社區的沉浸式教學更能與社區建立關係，同時也能夠親身體驗不同文化之美，進而產生尊重。

除了華埠，項目也提供學員多個選擇，其他還有到布碌崙(布魯克林)的布萊頓海灘(Brighton Beach)學習俄國文化，或是到韓國城了解韓裔歷史等。

中華公所主席于金山雖不克出席，但錄了影片歡迎學生並介紹公所歷史；于金山提到，中華公所是紐約市華人社區最大的社團之一，為政府、各個社會服務與社區橋樑，去年新冠疫情較嚴重的期間，該公所也是華埠唯一持續為社區服務的社團，與多個組織合作，提供免費食物、個人防疫物資，後來也與政府合作為社區帶來新冠檢測及接種疫苗等服務。

于金山說，華人與西點軍校的淵源悠久，從1990年的首位西點軍校華裔畢業生溫應星，到如今有更多華裔青年加入軍隊、保家衛國；他也向學生們解釋近年華裔社區移民結構的轉變，但華人仍喜歡到中華文化氛圍濃厚的華埠消費。

Vigeant表示，在了解中華公所的歷史和為社區做的服務後，學生們也到紐約華裔美國退伍軍人會拜會，晚間在華埠聚餐。

中華公所職員介紹公所歷史。(記者顏嘉瑩/攝影)
中華公所職員介紹公所歷史。(記者顏嘉瑩/攝影)
學員們流覽掛在中華公所牆面的歷史照片。(記者顏嘉瑩/攝影)
學員們流覽掛在中華公所牆面的歷史照片。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 華裔 紐約市

上一則

反家暴 皇后區公所提供資源

下一則

紐約客談／強加單行道、收容所 8大道屢被市府開刀

延伸閱讀

加速卸貨…「空櫃卡車」塞爆社區街道引民怨

加速卸貨…「空櫃卡車」塞爆社區街道引民怨
車停屋崙華埠路邊被偷走催化轉換器 車主損失2000元

車停屋崙華埠路邊被偷走催化轉換器 車主損失2000元

掠奪性訴訟威脅金山華埠 楊馳馬籲修改ADA法

掠奪性訴訟威脅金山華埠 楊馳馬籲修改ADA法
亞裔頻受害 亞裔律師團體函金山地檢長 盼改善溝通服務

亞裔頻受害 亞裔律師團體函金山地檢長 盼改善溝通服務
罷免教委選舉花費 金山議員提立法：由市府埋單

罷免教委選舉花費 金山議員提立法：由市府埋單

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸