西點軍校學員訪中華公所 學習尊重亞裔文化

16名來自西點軍校的學員於20日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)

西點軍校與哥倫比亞大學共同合作的艾森豪領袖培養項目(Eisenhower Leader Development Program)，20日該項目的16名學生到曼哈頓華埠 參觀紐約中華公所及社區，藉此建立與社區間的關係，並以沉浸式的方式學習不同文化。

參與該項目的上尉(Captain)Daniel Vigeant表示，項目旨在提升學生對多元文化的認識、學習及尊重，持續多年，每年都會到中華公所拜訪參觀，除了了解亞裔美國人的歷史、過去的排華政策等。

Vigeant說，有別於純粹在書上學習，實際造訪社區的沉浸式教學更能與社區建立關係，同時也能夠親身體驗不同文化之美，進而產生尊重。

除了華埠，項目也提供學員多個選擇，其他還有到布碌崙(布魯克林)的布萊頓海灘(Brighton Beach)學習俄國文化，或是到韓國城了解韓裔歷史等。

中華公所主席于金山雖不克出席，但錄了影片歡迎學生並介紹公所歷史；于金山提到，中華公所是紐約市 華人社區最大的社團之一，為政府、各個社會服務與社區橋樑，去年新冠疫情較嚴重的期間，該公所也是華埠唯一持續為社區服務的社團，與多個組織合作，提供免費食物、個人防疫物資，後來也與政府合作為社區帶來新冠檢測及接種疫苗等服務。

于金山說，華人與西點軍校的淵源悠久，從1990年的首位西點軍校華裔 畢業生溫應星，到如今有更多華裔青年加入軍隊、保家衛國；他也向學生們解釋近年華裔社區移民結構的轉變，但華人仍喜歡到中華文化氛圍濃厚的華埠消費。

Vigeant表示，在了解中華公所的歷史和為社區做的服務後，學生們也到紐約華裔美國退伍軍人會拜會，晚間在華埠聚餐。