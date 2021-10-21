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楊傑敏植物園起舞 為疫後社區打氣

記者牟蘭／紐約報導
五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從皇后區植物園的四面八方匯聚，帶來舞蹈表演；黃衣者為楊潔敏。(記者牟蘭／攝影)
五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從皇后區植物園的四面八方匯聚，帶來舞蹈表演；黃衣者為楊潔敏。(記者牟蘭／攝影)

2011年大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)新移民獎學金得主楊傑敏，目前是一位全職的平面設計師，但從未放棄熱愛的舞蹈；疫情爆發後，他只能在線上表演，獲得經費支持後，於20日在皇后區植物園舉辦戶外舞蹈表演，期盼通過表演中的氣球為民眾帶來希望，重拾生活信心。

影音來源：記者牟蘭

此次戶外表演的主題是「怀揣夢想」(Carry a Dream with You)，由紐約市藝術團體(New York City Artist Corps)贊助，皇后區植物園提供表演場地；阿坎波拉(James Acampora)帶來大提琴演奏曲，包括楊傑敏在內的五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從園內四面八方匯聚，帶來舞蹈表演。

楊傑敏表示，疫情期間，他也一度失業，也沒有表演的場所，只能通過網絡與攝像頭在家中的臥室內起舞，隔著屏幕為觀眾表演；他說，今年6月著手此次編舞，期盼這場表演為疫後的紐約市藝術發展帶來生機，幫助社區中受到重創的民眾重拾信心，「氣球象徵著希望」。

17歲從中國福建移民紐約的楊傑敏，進入紐約市立大學榮譽學院(Macaulay Honors College)舞蹈與平面設計學士學位，後進入倫敦當代舞蹈學院 (London Contemporary Dance School)取得現代舞的碩士學位，是2011年大紐約區華人教育基金會新移民獎學金的得主。

楊傑敏說，因較難謀生，家人起初並不支持他學舞蹈的決定，但逐漸被他的熱情打動；他說，自己目前是一名全職的平面設計師，利用業餘時間投入編舞，他鼓勵人們無論人生的低潮還是高潮，都要堅持做自己喜歡的事情，等待機會來臨，終會有圓夢的一天。

五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從皇后區植物園的四面八方匯聚，帶來舞蹈表演。(記者牟...
五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從皇后區植物園的四面八方匯聚，帶來舞蹈表演。(記者牟蘭／攝影)
五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從皇后區植物園的四面八方匯聚，帶來舞蹈表演。(記者牟...
五名舞者攜帶不同顏色的氣球，從皇后區植物園的四面八方匯聚，帶來舞蹈表演。(記者牟蘭／攝影)
楊傑敏表示，氣球象徵著希望，期盼這場表演為疫後的紐約市藝術發展帶來生機，幫助社區...
楊傑敏表示，氣球象徵著希望，期盼這場表演為疫後的紐約市藝術發展帶來生機，幫助社區中受到重創的民眾重拾信心。(記者牟蘭／攝影)
楊潔敏(左)與舞伴帶來戶外舞蹈表演，希望為社區帶來生機。(記者牟蘭／攝影)
楊潔敏(左)與舞伴帶來戶外舞蹈表演，希望為社區帶來生機。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 移民 植物園

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