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反家暴 皇后區公所提供資源

記者牟蘭／紐約報導
皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊；圖為紐約勵馨的社工在現場提供資訊。(記者牟蘭／攝影)
皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊；圖為紐約勵馨的社工在現場提供資訊。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情爆發，移民眾多的皇后區爆出上千人因家暴生活在陰影中，其中14人因家暴殞命；為了減少悲劇繼續發生，皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊，呼籲更多受害人勇敢發聲。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，每個居民都值得更安全的生活環境，但在皇后區，仍有大量民眾，生活在對親密伴侶的恐懼中，為她們的身體與心理健康帶來極大威脅，「沒人該在受傷後選擇沈默，或認為此為污點；如果你知道任何人正在遭受家暴，我們都應為他們發聲，提供所需資源」。

根據市長辦公室反家暴與性別歧視部門統計，去年疫情爆發，共發生2萬4138起家暴；全國數據顯示，每四名女性中就有一人遭受伴侶的肢體或性虐待，每九名男性中就有一人是家暴的受害者。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，疫情爆發後，許多移民因家中生計重創，家暴求助倍增，除了女性收到傷害外，越來越多的孩子也遭到父母的虐待，「尤其是那些父母患有精神疾病的家長，造成更多悲劇發生」。

韓裔美國家庭服務中心的執行主任費舌爾(Jeehae Fischer)表示，去年疫情爆發，中心的求助人數暴增三倍，其中88%的受害人遭受家暴與性虐，「我們知道社區中最脆弱的群體因巨大的經濟壓力苦苦掙扎，但如果我們齊心協力，一定可以在社區中抵制家暴」。

紐約勵馨補充，市府日前通過一項幫助家暴的專項撥款，家暴受害者可通過紐約勵馨等非營利組織申請補助，通過後，受害者無需暫住在庇護所，可由政府按申請者的收入情況補貼房租，詳情請致電(877)990-8595諮詢。

皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊。(記者牟...
皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊。(記者牟蘭／攝影)
皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊。(記者牟...
皇后區區公所於20日舉辦反家暴論壇，由十多個非營利組織提供相關求助資訊。(記者牟蘭／攝影)

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