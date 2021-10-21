法拉盛商改區 23日辦健康日

法拉盛商業改進區將於23日舉辦「2021法拉盛健康日」活動，右二為余鈿崧。（記者張心／攝影）

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)20日攜手安保健康保險(EmblemHealth)、帝國藍十字藍盾健保(Empire BlueCross BlueShield)、市警109分局等多家機構宣布，將於23日(周六)舉辦「2021法拉盛健康日」，免費為入場群眾提供健康篩檢、醫療信息、健保資訊和健康禮品等；活動入場免費且不需要提供疫苗接種證明，歡迎社區居民積極參與。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，雖然全市已經從疫情後恢復重開，但是根據數據統計，每天還是有很多人感染新冠病毒，這種情況下，法拉盛商改區再次舉辦「健康日」活動，希望幫助居民關注身體健康，有任何狀況可知道如何就醫，預防再次造成大規模的疫情擴散。

「去年第一次舉辦這個活動，非常受到居民歡迎，有大約500至2000人參加，所以今年商改區決定把此活動延續下去。」余鈿崧說，因為即將入冬，民眾將聚集在室內場合，本次活動可以幫助大家了解到新的室內防疫規則；同時，因為法拉盛有不少移民、低收入和不懂英文的家庭，此次「健康日」會提供多語言的美國醫療資訊，也會有各保險公司及醫護人員一對一講解。

帝國藍十字藍盾健保市場發展專員徐佳表示，10月15日至12月7日是紅藍卡更新醫療保險 計畫的時段，居民可以來諮詢了解如何更改自己的紅藍卡計畫。安保健康保險營業經理吳偉傑也透露，會有專人為民眾講解65歲以上的老人卡，及適用65歲以下的白卡和「歐記健保 」(Obamacare)計畫。

健康日時間為23日上午11時至下午3時，地點為法拉盛Lippman Plaza，在39大道和羅斯福大道之間。當天活動將會贈送消毒用品給到場民眾，且活動免費入場，無須預約，但要求參與者全程戴口罩並保持社交距離。