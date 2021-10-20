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司法傷口灑鹽 鐵鎚案受害者家屬：不能容忍

記者顏潔恩／紐約報導
潘太太難掩悲痛，流淚發言。(記者顏潔恩/攝影)
潘太太難掩悲痛，流淚發言。(記者顏潔恩/攝影)

大批華人19日在布碌崙(布魯克林)國王郡高等法院門外示威，替羊頭灣海港城鐵鎚案中的三名華裔死者討回公道，死者之一潘子密的太太及岳父岳母現身，表達失去至親的痛苦；潘太太也代未能出席的潘富暉家屬轉述他們的心底話，案發後處在崩潰邊緣的家屬，一直希望法律能是他們的寄託，如今卻像是在傷口上灑鹽，希望檢察官最終能對他們有所交代。

潘子密的岳父岳母首次出現在大眾視野中，手舉標語的岳父聆聽女兒失去丈

潘子密的岳父岳母舉著標語示威。(記者顏潔恩/攝影)
潘子密的岳父岳母舉著標語示威。(記者顏潔恩/攝影)
夫的經歷，不禁紅了紅了眼眶；他隨後展示親手寫的信，表示兇嫌「亂打人」卻無罪開釋，世間上不該有任何的司法系統可以容忍這樣的事，懇請法官作出正確的判決。

潘富暉的父母、妻子也分別寫了親手信，由潘太太轉述，信中寫到家裡長輩最難過的便是白髮人送黑髮人的無奈；失去愛兒已萬般痛心，可司法系統卻還往他們的傷口撒鹽；潘富暉的太太說，兩人在餐館相識、相愛，走入婚姻的殿堂，有了兩個還年幼的孩子。

兩夫婦已約定一個美好未來，卻被兇嫌用鐵鎚擊破，「至今無法接受他已離世，我也無法向孩子開口，『爸爸已經永遠離開了我們』。」；「在崩潰邊緣的我，希望法律是唯一的寄託」，本應公平公正的法律走了味，令她不甘。

潘太太流淚表示，另一名馬來西亞籍死者伍燦強，生前每天都會跟90多歲的老母親通話，兩人都盼望著能見到彼此，如今卻天人永隔；她非常不滿意檢察官在這起案件中的表現，眼看著能步入預審，卻急轉彎達成免罪協議。

「作為亞裔，我們和美國主流說著不同語言、有不同膚色，但我們的淚水一樣咸澀、流淌的血一樣血紅」，希望法官能判處兇嫌終身監禁，也希望悲劇不要再發生。

檢察官 美國 亞裔

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