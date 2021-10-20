紐約客談／公車道扼殺生計 交通局視而不見

法拉盛 市中心緬街公車專用道計畫自今年1月實施以後，便成了扼殺沿線小商家的「劊子手」，不知政府是有心還是無意，竟然選在了新冠疫情 重啟後商家復甦的關鍵時期下此狠手，讓不少剛剛從「天災」中倖存的小商鋪，直接在這場「人禍」中倒閉而亡。

已在緬街經營45年的GQ Printing打印店，挺過了持續近一年的新冠疫情，卻沒扛過市交通局強行實施的公車專用道，在該計畫推出三個月後，就關門歇業、含恨而死。停車難使其賴以生存的大客戶逐漸流失，繁重的印刷材料要搬過幾條大街才能抵達停車場，開車或泊車的違規罰單也如雪片，誰還要來這混亂之地購物消費？

美其名曰的保護公車通行，不知為民眾真正提供了多少便利，但為難了消費者、扼殺了小商家，卻是不爭的事實；不少熱愛法拉盛吃喝玩樂的市民，面對更高的停車費望而卻步，導致沿線商家的利潤率自公車道項目推出後紛紛驟減，不少店主和居民秉持「天災可以理解，人禍決不能忍」的態度，開始了頑強的抗爭之路，但三番五次的陳情上書，換來的不過是交通當局的視而不見和敷衍了事。

試問，政府能否擦亮雙眼，將緊貼面子工程的心稍微轉向對群眾的片刻同理心？公車專用道不是不好，但在不對的時間、不對的地點推行理論上再正確的事，也只能引來居民和商家的憤怒與反彈。現在正是疫後商家恢復元氣之際，一心高喊重振紐約市 經濟的政客們，能否在此時把施政中心先放在商家生存上，將緬街公車專用道改良和優化，哪怕是允許在早晚高峰期之外允許街邊停車，也算是聽取了民意、佐證了自己的腦子也算靈活。