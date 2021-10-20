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緬街公車專用道試行 法拉盛商家叫苦連連

記者張心／紐約報導
市交通局長加特曼參訪法拉盛市中心公車專用道。（顧雅明辦公室提供）
市交通局長加特曼參訪法拉盛市中心公車專用道。（顧雅明辦公室提供）

市交通局局長加特曼(Hank Gutman)應市議員顧雅明之邀，於19日訪問法拉盛，了解商家對今年1月19日起實施的緬街公車專用道的意見，沿線商鋪紛紛抱怨營業額嚴重下滑，甚至已有經營45年的老店鋪因此倒閉；業主及附近居民聯合顧雅明和法拉盛商改區，強烈建議市交通局盡快修改專用道相關規定。

緬街公車專用道計畫，是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目的一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，全天執行。違者若被攝像機拍到，需繳50元罰單，一年內違規超過五次者，將面臨250元罰款。

單車道執行至今，對附近商家造成極大影響，尤其是販售較重商品的商鋪。太平洋抽油煙機店主表示，公車專用道計畫使大量顧客無法在附近停車，搬運商品很不便，所以客流量嚴重下降，店鋪削減一半員工並改為預約制度。

緬街交41大道的UPS快遞店主Harry也訴苦，營業額因專用道計畫猛降25%，哪怕是疫情期間一個月都能收到2萬5000個包裹，現在一個月只有1萬8000個，「真的造成非常多不便，好幾個老顧客都吃了罰單，一些老人家也看不懂標識牌，導致很多客人都不願意來了。」

已在緬街經營45年的GQ Printing打印店，在專用道計畫實施三個月後直接關門歇業，「店主跟我們抱怨說，因為沒辦法停車，很多大客戶的印刷產品搬運不便，所以直接砍了訂單。」Harry表示。

停車不便也對來法拉盛消費的市民造成極大困擾，家住皇后區穆雷山(Murray Hill)的王女士透露，現在去法拉盛一趟停車成本翻倍，尤其是上個月友聯街(Union St.)大停車場關閉以後，現在就找不到便宜的停車位，「以前停車也就每小時一至二元，現在動輒都是四元以上的停車位，全家老小出行，開車比坐公車便宜，所以我們只能改選去其他社區消費娛樂。」

面對商家和居民叫苦，顧雅明向加特曼表示，公車專用道把法拉盛的經濟和交通搞得混亂，現在正是疫後恢復關鍵期，政府應該為小商家提供機會和便利，而不是增加了更多困擾。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧也建議，開放靈活停車時段，除早晚高峰之外，允許緬街停車，並且更新停車標識，不讓民眾吃無緣由的罰單，「現在不僅緬街受影響，附近的大學點大道(College Point Blvd)和友聯街因此而交通癱瘓，這樣下去誰還要來法拉盛消費。」

加特曼走訪後表示會考慮所聽到的建議和反饋，但也說紐約本身就是車流量極大的城市，為了保證公共交通，很難平衡所有的利益，會盡量去改善解決。

法拉盛 商改區 紐約

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