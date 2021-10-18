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中國日大遊行 支持北京2022冬奧

記者和釗宇╱紐約報導
州眾議員白彼得到場祝賀遊行活動。（記者和釗宇／攝影）
州眾議員白彼得到場祝賀遊行活動。（記者和釗宇／攝影）

影音來源：記者和釗宇

僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，同時也舉辦慶祝中秋節花燈遊行；布碌崙民代到場或通過視頻方式祝賀遊行舉辦，中國駐紐約總領事黃屏也通過視頻致賀。

該遊行原本一年一度，但去年因新冠疫情而被迫取消，今年是疫情後首次回歸，由美國繁榮華埠總會和美國紐約至孝篤親公所主辦，主辦方在8大道交64街設立主舞台進行文娛表演。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)到場祝賀，他表示，遊行對振興社區以及讓8大道變得更好十分有意義，同時也能讓各界更好地了解中華文化。

僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉...
僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉行。（記者和釗宇／攝影）

黃屏則通過視頻視頻致辭，奧林匹克已經進入北京時間，冬奧會不僅是中國的大事，也是全世界的大事；「我們期待通過北京冬奧會和世界各國共贏，促進世界各國在體育領域的合作，反對將體育運動政治化，反對出於政治目的抵制北京冬奧會的錯誤言行，這樣做有違奧林匹克憲章和各國運動員的利益。」

僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉...
僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉行。（記者和釗宇／攝影）
布碌崙民代和僑團支持北京舉辦2022年冬奧會。（記者和釗宇／攝影）
布碌崙民代和僑團支持北京舉辦2022年冬奧會。（記者和釗宇／攝影）

市議員紀思庭(Justin Brannan)也通過視頻對遊行表示祝賀；他說，活動對傳播中國傳統文化非常重要，他也表達了對北京2022年冬奧會的支持，並表示將參加明年的遊行。

花燈大遊行則於中午12時30分從64街開始，向北沿著8大道行進到50街，遊行隊伍中有舞獅舞龍、中西舞蹈、民族服飾、豪車展示等，吸引了大批民眾駐足觀看。

僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉...
僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉行。（記者和釗宇╱攝影）
僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉...
僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行，17日在布碌崙8大道舉行。（記者和釗宇／攝影）

遊行 北京 8大道

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