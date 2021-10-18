市議員候選人艾維樂 獲紐約市居民聯盟背書

紐約市居民聯盟支持第19選區市議員候選人艾維樂。（紐約市居民聯盟提供）

紐約市居民聯盟(New York City Residents Alliance)17日為第19選區市議員候選人艾維樂(Tony Avella)助選，20多名來自皇后區貝賽(Bayside)、法拉盛 、森林小丘(Forest Hills)及新鮮草原(Fresh Meadows)的華人家長和學生，自發在北法拉盛挨家挨戶敲門，介紹艾維樂的施政理念；艾維樂感謝居民聯盟的支持，承諾若當選會積極維護華人權益。

曾擔任州參議員的艾維樂(Tony Avella)，再度參選市議員，施政理念包括堅決反對社區監獄和遊民收容所，積極保衛社區安全，維護特殊高中入學考試。對於目前引起熱議的市政府欲取消資優班 ，艾維樂表示堅決反對，並稱在2018年在擔任州參議員時，曾經提案要求州政府擴大資優班項目，幫助學生真正發揮天資，而非只是學會應試。

面對白思豪 取消資優班的議案，艾維樂表示其目的是想毀了市教育系統，此前白思豪已在推動取消特殊高中入學考試SHSAT，現在又要取消資優班，實在是難以接受；他說，如果自己當選，會在上任第一天將自己的議案提交給市議會。