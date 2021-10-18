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華人募款 挺共和黨市長候選人史里華

記者張心╱紐約報導
共和黨市長候選人史里華訪問法拉盛，受到華人支持者歡迎。（記者張心╱攝影）
共和黨市長候選人史里華訪問法拉盛，受到華人支持者歡迎。（記者張心╱攝影）

普選日臨近，200多位華人17日聚集在法拉盛，為共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)募款及助威，他承諾若當選會「史詩性地」提升華人及亞裔在紐約市的地位，堅決反對取消資優班，並全力保障亞裔民眾的安全。

影音來源：記者張心

「我在紐約這個偉大的城市長大，對這個城市有非常深厚的感情，推動我出來競選市長的原因，就是因為看不慣一黨獨大。」史里華表示，自他若當選會立刻開始治愈整個城市，積極提升華人的社會地位，「華人和亞裔受到某些群體的嫉妒，成為被攻擊的對象，這種情況必須改變，我要史詩性地提升亞裔和華人的利益。」

面對亞裔關注的資優班議題，史里華表示堅決反對取消資優班，支持擴大資優班，讓成績好、表現好的亞裔有更多成就機會，「我們必須讓擁有亞裔背景的子孫後代明白，他們在美國是非常重要的，他們的父輩來到美國辛苦打拚實現美國夢，這個國家這個夢是熱愛他們重視他們的。」

代表共和黨和保守黨的第20選區市議員候選人白育青(Yu-Ching Pai)表示，他和史里華理念一致，希望加強社會治安，不削減警察數量，要讓教育恢復到能夠競爭的局面，保留資優班和特殊高中，幫助小商業恢復到疫情前；他呼籲選民在11月2日普選日想清楚，給共和黨候選人一個機會。

紐約同源會(CACAGNY)主席、皇后區第24學區委員會(CEC District 24)主席黃友興回憶，他12歲的時候就與史里華結緣，「當時我媽媽在曼哈頓168街住院，我每天早上都獨自坐地鐵C線去看她，那時候紐約治安非常不好，但我總看到一群戴紅帽子、穿紅衣服的人，在每個地鐵車廂門前巡邏，後來知道是史里華團隊的義工自發維護治安，讓我很有安全感。」

黃友興表示，去年仇恨亞裔犯罪頻發，史里華立刻動員義工去巡邏，日前資優班事件一出，他也積極參加抗議活動；「我做第24學區委員會主席這些年，見證很多學區的資優班消失了，這讓低收入家庭的孩子如何有改變命運的機會呢？」他說，華人辛苦在紐約打拚送孩子讀書，就是因為這裡的學校是全國最好，現在要摧毀這個體系，我們不能接受。

200餘位華人17日聚集在法拉盛，為共和黨市長候選人史里華募款及助威。（記者張心...
200餘位華人17日聚集在法拉盛，為共和黨市長候選人史里華募款及助威。（記者張心╱攝影）

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