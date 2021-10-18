女性政要齊聚森林小丘 背書市議員候選人舒曼琳

州參議員史塔文斯基背書森林小丘市議員候選人舒曼琳。（記者張心／攝影）

紐約市 多位女性政要17日齊聚皇后區 森林小丘(Forest Hills)，背書第29選區民主黨市議員候選人舒曼琳(Lynn Schulman)，並呼籲大眾支持女性參政，近百位選區居民到場支持。

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出席活動的有國會眾議員 孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、第29選區現任市議員克思諾維茲(Karen Koslowitz)、第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)、第八選區市議員阿亞拉(Diana Ayala)、第28選區市議員亞當斯(Adrienne E. Adams)、第五選區市議員候選人曼寧(Julie Menin)等，皇后區長理查茲(Donovan Richards)也到場支持。 國會眾議員孟昭文等女議員背書森林小丘市議員候選人舒曼琳。（記者張心╱攝影） 現任第29選區市議員克思諾維茲背書森林小丘市議員候選人舒曼琳。（記者張心／攝影）

舒曼琳重申會在稅收方面保護選區居民，確保財政預算用在正確的地方，並且強調女性從政是美國的大趨勢，歷史不能倒退，未來應該有更多優秀女性當選重要職位。新一屆市議會將迎來超過30名新成員，目前已有29名女性在民主黨初選中領先，若她們在普選中勝出，將是紐約歷史之最。

孟昭文表示，過去幾年女性領袖已經入駐市議會、州議會、國會甚至是白宮，她強調女性不僅要贏，而且要大面積的贏，很期待在此次普選中看到女性最終贏得市議會多數席位；她也稱讚皇后區是女性參政最活躍的地區，相信舒曼琳能將第29選區沿襲管理得更出色。 紐約市女性政要背書森林小丘市議員候選人舒曼琳。（記者張心／攝影）

即將離任的克思諾維茲表示，很欣慰看到合適的人選傳承，舒曼琳是一個重視社區細節的人，經常會走街串巷去訪問民意，她相信舒曼琳會帶領森林小丘(Forest Hills)、秋園(Kew Garden)、雷哥公園(Rego Park)民眾，繼續從疫情陰影中走出來。 森林小丘市議員候選人舒曼琳感謝致辭。（記者張心／攝影） 皇后區區長理查茲背書森林小丘市議員候選人舒曼琳。（記者張心／攝影）

利華娜表示，「目前市議會只有11位女性議員，但在過去幾年中，全紐約市人口已經有超過一半都是女性，她們在各種各樣的問題上需要女性領導人的同理和幫助，所以我們就在此次選舉中，和支持女性參政議政的非營利組織21 in '21合作，發掘和推選了大量優秀女性參選。」