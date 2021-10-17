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水災損財物愛車 專家教如何申請賠償

記者牟蘭／紐約報導
大紐約亞裔婦女健康協會聯合聯邦急難管理局及聯邦小商業管理署，16日在法拉盛舉辦水災賠償事宜說明會。(記者牟蘭／攝影)
大紐約亞裔婦女健康協會聯合聯邦急難管理局及聯邦小商業管理署，16日在法拉盛舉辦水災賠償事宜說明會。(記者牟蘭／攝影)

大紐約亞裔婦女健康協會聯合聯邦急難管理局(FEMA)及聯邦小商業管理署(SBA)，16日在法拉盛舉辦水災賠償事宜說明會，為民眾提供相關諮詢；對於在暴雨中被淹車輛的賠償，聯邦急難管理局專員提醒，民眾需取得修車廠的修理帳單，並證明車輛因暴雨損壞，提交申請後，等待當局審核。

本次說明會由大紐約亞裔婦女健康協會創始人陳夢與有意參選紐約州國會眾議員的熊炎發起，旨在幫助9月水災中受災的民眾，盡快取得賠償，減少家中的損失。

一名與會的華裔民眾稱，她家地下室被洪水倒灌，需要大量資金整修，但申請政府的賠償後，遲遲沒有得到賠償；還有民眾稱，汽車因在洪水中被淹，導致車輛損壞，只能送廠返修，希望申請政府的賠償，但不知是否符合資格，至今尚未申請。

針對民眾未拿到賠償的情況，FEMA專員稱，如果民眾已申請賠償，需提供足夠證明文件，證實天災對其財物有實際的破壞，但若證明文件不足，當局將要求申請者遞交補充文件，等待相關審核。

以民眾的車輛在水災中受損索賠舉例，FEMA專員說，申請者需提供修車廠的帳單，並證實是水災損壞汽車，遞交申請後，等待當局回應。

根據FEMA官網，申請者需向當局提供受損的清單與住房或財物照片，並按要求提供所需身分文件，有需者可致電(800)621-3362，或登錄https://www.disasterassistance.gov/，抑或在智能手機下載當局的應用程序查看賠償詳情。

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