楊愛倫農耕班慶豐收 明年紐約3區復課招生

楊愛倫16日在布碌崙舉行「首屆自然農耕豐收節」，將收成的成果分發給當天來到現場的學員。(記者顏潔恩／攝影)

前州眾議員楊愛倫(Ellen Young)多年來在紐約市開辦自然農法農耕班，去年雖因疫停滯，但種植老師依然播種和培育農作物，16日在布碌崙 (布魯克林)舉行「首屆自然農耕豐收節」，將收成的成果分發給當天來到現場的學員；她也宣布農耕班將在明年3月重開，是民眾學習農耕、自給自足的好機會，有興趣的民眾可報名。

楊愛倫分別在法拉盛 、曼哈頓及布碌崙設有課程，農耕班給參與者帶來身心健全發展，除了能吃到自己親手種植、更健康的有機食物外，還能面對面增進交流，收穫時也能獲得成就感；此外由聯合國認證的日本籍職業農夫特意從上州來到課間指導，向學員們提供栽培教育。

楊愛倫表示，去年課程因疫停滯，可種植老師依然在各區園地播種，直到現在終於有收成；趁著疫情 趨緩，16日在布碌崙舉行豐收節，讓學員將收穫的農作物帶回家，也藉此聚會敘舊，並帶自己的拿手好菜分享聚餐。

她也說，疫情雖在社交距離上將彼此隔開，但他們依然線上保持聯繫，在病毒威脅最嚴峻之時，很多學員表示害怕到超市買菜，擔憂攜帶病毒等；在這期間向她索取種子，自己拿回家種植，比以往更注重健康的飲食，在聊天室裡也經常分享成果。

自然農法農耕班將於明年春季展開，通常在3月底至冬季前期間上課，位於法拉盛、曼哈頓及布碌崙的班有不同的上課時間，有興趣的民眾可發短信至(646)879-3728查詢詳情；該課程不收取學費，僅收包括準備材料、種子和提供幼苗的20元雜費，楊愛倫鼓勵民眾現在就先報名，學員不限年齡，但必須已完成疫苗接種。