我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

楊愛倫農耕班慶豐收 明年紐約3區復課招生

記者顏潔恩／紐約報導
楊愛倫16日在布碌崙舉行「首屆自然農耕豐收節」，將收成的成果分發給當天來到現場的學員。(記者顏潔恩／攝影)
楊愛倫16日在布碌崙舉行「首屆自然農耕豐收節」，將收成的成果分發給當天來到現場的學員。(記者顏潔恩／攝影)

前州眾議員楊愛倫(Ellen Young)多年來在紐約市開辦自然農法農耕班，去年雖因疫停滯，但種植老師依然播種和培育農作物，16日在布碌崙(布魯克林)舉行「首屆自然農耕豐收節」，將收成的成果分發給當天來到現場的學員；她也宣布農耕班將在明年3月重開，是民眾學習農耕、自給自足的好機會，有興趣的民眾可報名。

楊愛倫分別在法拉盛、曼哈頓及布碌崙設有課程，農耕班給參與者帶來身心健全發展，除了能吃到自己親手種植、更健康的有機食物外，還能面對面增進交流，收穫時也能獲得成就感；此外由聯合國認證的日本籍職業農夫特意從上州來到課間指導，向學員們提供栽培教育。

楊愛倫表示，去年課程因疫停滯，可種植老師依然在各區園地播種，直到現在終於有收成；趁著疫情趨緩，16日在布碌崙舉行豐收節，讓學員將收穫的農作物帶回家，也藉此聚會敘舊，並帶自己的拿手好菜分享聚餐。

她也說，疫情雖在社交距離上將彼此隔開，但他們依然線上保持聯繫，在病毒威脅最嚴峻之時，很多學員表示害怕到超市買菜，擔憂攜帶病毒等；在這期間向她索取種子，自己拿回家種植，比以往更注重健康的飲食，在聊天室裡也經常分享成果。

自然農法農耕班將於明年春季展開，通常在3月底至冬季前期間上課，位於法拉盛、曼哈頓及布碌崙的班有不同的上課時間，有興趣的民眾可發短信至(646)879-3728查詢詳情；該課程不收取學費，僅收包括準備材料、種子和提供幼苗的20元雜費，楊愛倫鼓勵民眾現在就先報名，學員不限年齡，但必須已完成疫苗接種。

布碌崙 法拉盛 疫情

上一則

共和黨和保守黨參選人白育青 闡4政見

下一則

紐約市長民主黨候選人亞當斯主張「保留並擴展資優班」

延伸閱讀

顧雅明、孟昭文攜百僑領 支持亞當斯、黃敏儀參選

顧雅明、孟昭文攜百僑領 支持亞當斯、黃敏儀參選
慶祝花燈暨中國日 17日8大道遊行

慶祝花燈暨中國日 17日8大道遊行

「陽光牙科」 王子街新增診所隆重新張

「陽光牙科」 王子街新增診所隆重新張
法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種

法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種
法拉盛福壽老人中心 19日打補強針

法拉盛福壽老人中心 19日打補強針

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象