布碌崙首屆警民排球賽 熱鬧開打

紐約市警排球隊16日來到8大道，與台山鄉親會舉行警民排球賽。(記者顏潔恩／攝影)

在台山鄉親會的邀請下，紐約市警新成立的排球隊16日來到布碌崙(布魯克林)8大道 ，與鄉親會隊員進行首屆警民排球賽，促進當地警民關係；秉持著「友誼第一、比賽第二」的精神，當天賽事吸引公園內大批市民圍觀，為各個隊伍喝采加油。

比賽16日中午在9大道交66街的埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行，作為社區少有警民賽事，吸引不少華人 和其他族裔民眾觀戰；警方也趁此機會派出社區事務警員在公園內設立攤位，派發水壺、背包等禮品，向居民介紹資訊。

協助市警隊參賽的華裔警官甄俊(Jun Zhen)加入市警17年，本身也是台山移民 ，此次對壘美國最老一代的華僑移民、且是常年接受訓練的球員們，深知他們球技了當，所以很興奮；他說這樣的友誼賽對促進警民關係有很大幫助，誰輸誰贏並不重要，更希望雙方能享受比賽過程。

雙方比分逼近，令觀戰的民眾都緊張不已。(記者顏潔恩／攝影)

市警隊的隊長奧迪茲(Marco Ortiz)是服務於77分局的警員，他表示當天包括他參賽的13名隊員來自全市各個分局，比賽不僅是與民同歡、也能加深警員之間的關係；他說排球隊在兩個月前才成立，算是比較新的隊伍，接下來也會以推廣警民關係為目標，到各個社區參賽，呼籲有興趣的團體發出邀約。

紐約市警排球隊16日來到8大道，與台山鄉親會舉行警民排球賽。(記者顏潔恩／攝影)

台山鄉親會會長陳志良表示，他們花數月時間籌辦該比賽，很高興警方也展露興趣，希望未來每年都會舉行警民運動賽；他說這不僅是宣揚運動強身健體，也讓華人居民看到警察卸下警服、和普通民眾一同玩耍的畫面，放下對執法人員的防備，將來發生任何事也會更願意向警方求助。

當天的賽事分為九人賽、以及六人賽兩個類別，最終都由台山鄉親會勝出；賽事後他們前往8大道酒樓參與頒獎典禮，並享用豐盛午餐，感謝警隊抽空參與這場盛事，希望之後還有機會彼此切磋球技。