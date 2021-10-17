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白思豪參選州長表態不明 民調未列入

編譯孫梁╱綜合16日電
白思豪參選州長表態含混，民調未將他列入。（路透）
白思豪參選州長表態含混，民調未將他列入。（路透）

多位民主黨人對紐約州長的位置躍躍欲試，包括現任州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)以及不久前辭職的前州長葛謨，都在瞄準2022年的黨內州長初選；瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)認為，紐約市白思豪雖然也被認為是參選人，但他似乎並不認真。

面對被人多次問及是否考慮參選州長，白思豪總是扭扭捏捏，僅表示與人討論過他今後「願繼續某種形式的公職服務」。他的曖昧態度使他在本周初公布的民調上，沒有被列為可能的參選人，無法衡量他的支持度。

瑪麗斯特民調人員表示：「在我們列舉的民主黨參選人中，霍楚、葛謨和詹樂霞都身居其中，但白思豪則處於邊緣；我們列的參選人通常是表態清晰，如果白思豪是認真的，以及出現更多他參選的言論，我們下次調查時再把他加上。」

州長初選定於明年6月舉行，霍楚是目前唯一正式表態參選的人；調查顯示，她的支持率為44%，詹樂霞和威廉姆斯分別是28%和13%。

如果加上葛謨，霍楚的36%支持率依然領先，高於詹樂霞的24%、葛謨的19%和威廉姆斯的19%。

面對支持者的參選州長呼籲，詹樂霞沒有正式表態，而是對大家說「敬請關注」。調查人員說：「詹樂霞的參選幾近確定，其他可能的參選人都比白思豪更接近表態宣佈。」

威廉姆斯已成立競選州長探索委員會，並在全州展開訪問，以提高自己的知名度。

葛謨現已擁有1800萬元競選資金，他的競選專用電郵上周向支持者發出訊息說：「親愛的支持者們，紐約目前正處於危急關頭」。民調人員表示，這份電郵使他們感到，有必要在調查中把葛謨列為可能的參選人。

民調人員認為，如果白思豪瞄準更高的位置，從歷史上看，取勝並不在他的一邊，因為「大選要看郊區和上州，白思豪在紐約市之外沒有知名度，他在市內既有優勢也有劣勢，市區早已出現反對他的聲浪。」

白思豪 葛謨 紐約市

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