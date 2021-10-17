重畫選區等5案 11月2日投票表決

紐約選民11月2日投票 時將對五提案進行表決。

提案一將把紐約州重畫選區過程的幾項變更整合為單一問題。重新分區每十年一次，由立法人員批准，過程常充滿爭議，各政黨都想採取對自己選舉有利的畫分方式。

重畫選區提案還將把州參議員限制在63人，防止立法人員破壞參院權力平衡；還將改變為重新分區而計算囚犯的方式、並改變一些重新分區截止日。

此外，將改變單一政黨控制州議會和參院時批准重新分區所需票數。如今，眾院需三分之二票數才能批准新選區畫分，一旦提案通過，只需多數票即可批准，非共和黨 所樂見，他們爭辯，民主黨正安排對其有利的分區過程，並故意讓少數黨失去權力，支持者說，這將確保按時分區，減少黨派偏見。

提案二將增加修正案，讓州法確保空氣和水清潔。

一旦獲准，修正案內容將是「每個人有權獲得清潔空氣、水以及健康環境」。環保組織支持提案，稱將迫使企業和政府批准有污染相關計畫時更謹慎，共和黨和商業團體擔心，修正案可能導致無意義訴訟。

提案三將刪除州法中選民至少在選前十天登記的要求，讓立法機關得以通過允許當日選民登記的法律。

提案四是要求允許缺席投票(absentee voting)；一旦獲准，將可在不提供具體原因的情況下取得缺席選票。現制下，只有投票日無法親自到投票站的人才能事先獲缺席選票，生病或殘疾人士也有資格；修正案將允許任何人以任何理由獲缺席選票。

政府團體支持這兩項提案，稱讓更多人輕鬆投票；但絕大多數共和黨人反對在不擴大選民身份識別規則之下擴大缺席投票。

提案五以紐約市 為重點，將民事法院索賠限額從2萬5000提高到5萬元，以減少法院案件量。