我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

紐約市長候選人亞當斯：入店行竊應強硬執法

編譯周芳苑╱綜合16日電
紐約市長候選人亞當斯對入店行竊態度強硬揚言主動執法。（美聯社）
紐約市長候選人亞當斯對入店行竊態度強硬揚言主動執法。（美聯社）

對於入店行竊激增情況，紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)日前表示，他的團隊不會袖手旁觀，他若當選會加大執法力度。

據報導，紐約市一名22歲男子入店行竊被捕 46 次卻不斷被釋放；亞當斯表示，主動積極的執法態度對於「偷竊者」這類人來說如同剝奪超人權力的氪石。

亞當斯日前在電視媒體Fox 5紐約頻道說，如果當選，他就任第一天就會去各轄區，告訴警員他全力支持他們。

亞當斯是前紐約市警警員，他深知穿防彈背心保護城市裡的兒童和家庭有什麼樣的意義，紐約市將會有一位了解警務難度的市長。

亞當斯態度強硬，他表示，要讓入店行竊者知道，執法人員不會看著人們走進Duane Reades等零售商店、手拿裝滿搶劫商品的垃圾袋卻坐視不管。

在最高執法部門聲稱犯罪份子囂張犯法、警察和檢察官卻無力阻止之際，亞當斯今年競選紐約市長的對手是守護天使(Guardian Angels)創始人、共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。

消息人士稱，有「偷竊者」之稱的22 歲男子羅德里格斯 (Isaac Rodriguez)今年被捕 57次，其中 46 次涉及零售店盜竊，他是眾多入店行竊者之一，他們闖入商店，裝滿袋子後離開；一些被竊商店報案，但基於安全考量不讓員工阻止行竊。

入店行竊而被捕的小偷往往被釋放，有些人不斷重施故技。

現任布碌崙(布魯克林)區長的亞當斯被問及有關五區幫派暴力問題時說，必須重新部署警察、查看危險地點，而後重新建立反槍支單位、便衣警察團隊，對在城市助長犯罪的幫派成員進行調查。

紐約市 亞當斯 警察

上一則

紐約市議會傑佛遜總統雕像 將移走

下一則

皇后民代助選：法拉盛未受公平對待

延伸閱讀

顧雅明、孟昭文攜百僑領 支持亞當斯、黃敏儀參選

顧雅明、孟昭文攜百僑領 支持亞當斯、黃敏儀參選
布碌崙登波 迎40年來首個公共圖書館

布碌崙登波 迎40年來首個公共圖書館
廢除資優班 亞當斯或反轉

廢除資優班 亞當斯或反轉
紐約市長白思豪廢除資優班 亞當斯：將保留權利或反轉決定

紐約市長白思豪廢除資優班 亞當斯：將保留權利或反轉決定
決戰市長 亞當斯示好工薪族…已募款逾750萬

決戰市長 亞當斯示好工薪族…已募款逾750萬

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象