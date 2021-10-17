紐約市長候選人亞當斯：入店行竊應強硬執法

紐約市長候選人亞當斯對入店行竊態度強硬揚言主動執法。（美聯社）

對於入店行竊激增情況，紐約市 長候選人亞當斯 (Eric Adams)日前表示，他的團隊不會袖手旁觀，他若當選會加大執法力度。

據報導，紐約市一名22歲男子入店行竊被捕 46 次卻不斷被釋放；亞當斯表示，主動積極的執法態度對於「偷竊者」這類人來說如同剝奪超人權力的氪石。

亞當斯日前在電視媒體Fox 5紐約頻道說，如果當選，他就任第一天就會去各轄區，告訴警員他全力支持他們。

亞當斯是前紐約市警警員，他深知穿防彈背心保護城市裡的兒童和家庭有什麼樣的意義，紐約市將會有一位了解警務難度的市長。

亞當斯態度強硬，他表示，要讓入店行竊者知道，執法人員不會看著人們走進Duane Reades等零售商店、手拿裝滿搶劫商品的垃圾袋卻坐視不管。

在最高執法部門聲稱犯罪份子囂張犯法、警察 和檢察官卻無力阻止之際，亞當斯今年競選紐約市長的對手是守護天使(Guardian Angels)創始人、共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。

消息人士稱，有「偷竊者」之稱的22 歲男子羅德里格斯 (Isaac Rodriguez)今年被捕 57次，其中 46 次涉及零售店盜竊，他是眾多入店行竊者之一，他們闖入商店，裝滿袋子後離開；一些被竊商店報案，但基於安全考量不讓員工阻止行竊。

入店行竊而被捕的小偷往往被釋放，有些人不斷重施故技。

現任布碌崙(布魯克林)區長的亞當斯被問及有關五區幫派暴力問題時說，必須重新部署警察、查看危險地點，而後重新建立反槍支單位、便衣警察團隊，對在城市助長犯罪的幫派成員進行調查。