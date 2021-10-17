紐約市議會傑佛遜總統雕像 將移走

美第三任總統傑佛遜雕像將從紐約市議會移走。（美聯社）

傑佛遜 (Thomas Jefferson) 雕像1883年起便矗立紐約曼哈頓市政廳內，雕像遷移案本周將進行投票 ，預料這座美國 第三任總統的雕像將以長期借貸的方式移至歷史學會(New York Historical Society)公開展覽。

雕像一旦遷移，人們因這位開國元勳擁有奴隸而長期反對雕像的努力終將告一段落。

根據市議會的非洲裔、拉丁裔和亞裔核心小組(Black, Latino and Asian Caucus)聲明，公共設計委員會 (Public Design Commission)很快將針對重新安置這座開國元首雕像的計畫進行投票；此遷移之舉已醞釀多年。

聲明指出，核心小組成員長期反對雕像，2020年6月在發給市長白思豪(Mayor de Blasio)的一封信中再次表示反對，是最近一次表態。

市政廳一位發言人說，市議會有興趣為這座雕像找到新家，藉此可將傑佛遜所有的複雜遺產具體化， 公共設計委員會最適合權衡評估這一提案。

設計委員會將在18日的會議議程中，提出將雕像長期借給曼哈頓上西區紐約歷史學會，市議會將對此提議進行投票。

美聯社報導，紐約歷史學會發言人表示，傑佛遜雕像將來可能成為展覽的一部分。

自 1833 年以來，美國第三任總統、「獨立宣言」(Declaration of Independence)作者傑佛遜的青銅彩繪石膏雕像便一直守護紐約市 立法人員；雕像一手拿鋼筆，另一手拿著「獨立宣言」。

傑佛遜有諸多貢獻，但他身為奴隸主人的歷史廣為人知，這是許多人反對視他為美國標誌人物的主要原因。