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顧雅明、孟昭文攜百僑領 支持亞當斯、黃敏儀參選

記者牟蘭／紐約報導
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘人參與站台。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘人參與站台。(記者牟蘭／攝影)

下周就是普選提前投票，市議員顧雅明與國會眾議員孟昭文聯合亞裔之友總聯盟等多個華裔社團代表16日在法拉盛為民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)和市議員華裔候選人黃敏儀(Sandra Ung)選前造勢，逾百人參與；顧雅明指，法拉盛常年來沒受到市府重視，期盼二人日後為當地爭取權益。

影音來源：記者牟蘭

亞當斯16日上午現身皇后區公共圖書館法拉盛分館前的造勢活動，活動由舞獅開場，逾百名亞裔社區代表參與支持；亞當斯隨後與黃敏儀及其支持者橫穿緬街遊行，行至北方大道結束，沿街拜票，吸引大量民眾駐足拍照。

顧雅明表示，法拉盛長期以來沒有受到市府的公平對待，疫情爆發後，街頭湧現了越來越多遊民與無證攤販，糟糕的是，現任市長強制實施緬街公車專用道計畫，對小商家經濟復甦雪上加霜；他補充，市長在沒有聽取民意前提下，突然宣布逐步取消資優班計畫，更引發家長不滿。

為幫助紐約市、尤其是法拉盛復甦，顧雅明呼籲選區的民眾在普選日積極投票，他稱讚亞當斯與黃敏儀工作經驗豐富，能帶領當地民眾走出疫情的陰霾，回歸正常生活。

孟昭文表示，亞當斯是亞裔社區的老朋友，黃敏儀也在當地工作多年，兩人能夠勝任市長與市議員的工作，期盼日後與他們合作，「亞當斯來法拉盛甚至不需要GPS，黃敏儀也服務法拉盛多年，請大家支持他們」。

本次造勢活動的發起者之一亞裔之友總聯盟主席團主席李天驥表示，亞裔長久以來辛勤工作，為社會建設做出貢獻，卻沒有受到重視，甚至遭到歧視與不公的待遇，他呼籲亞裔積極投票，不做啞裔，選出為他們發聲的民代，「選亞當斯當市長、黃敏儀當市議員，讓他們帶領紐約和法拉盛重新繁榮」。

亞當斯感謝亞裔民眾支持，他承諾當選後，將繼續嚴打仇恨亞裔犯罪，幫助小商家復甦經濟，為當地爭取足夠的防疫資源，向學生提供公平的教育資源等，「我會和你們站在一起，我是你們的老朋友」。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬、紐約溫州同鄉會會長吳洪光、美國福建同鄉會鄭思祺、美國福建會館主席陳昭銀、亞美醫師協會外展部經理黃雪梨、布碌崙(布魯克林)社區聯合會會長費小蓮以及中美纽约布鲁克林牌楼协会会长郑棋蓉等均參與當天的活動表示支持。

顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘...
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘人參與站台。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘...
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘人參與站台。(記者牟蘭／攝影)
顧亞當斯隨後與黃敏儀及其支持者橫穿緬街遊行，行至北方大道結束，沿街拜票，吸引大量...
顧亞當斯隨後與黃敏儀及其支持者橫穿緬街遊行，行至北方大道結束，沿街拜票，吸引大量民眾駐足拍照。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘...
顧雅明與孟昭文聯合等多個華裔社團代表16日在法拉盛為亞當斯與黃敏儀選前造勢，百餘人參與站台。(記者牟蘭／攝影)

亞當斯 亞裔 法拉盛

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