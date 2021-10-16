兒童萬聖節遊行 30日回歸康尼島

康尼島標誌性活動兒童萬聖節遊行將於30日回歸。(主辦方提供)

由布碌崙(布魯克林)非營利機構「康尼島 聯盟」(Alliance for Coney Island) 攜手市議員崔馬克(Mark Tregyer)舉辦的兒童萬聖節遊行 ，在時隔兩年後將於本月30日回歸，孩子們將發揮創意，變裝與社區互動。

康尼島兒童萬聖節遊行已成為當地標誌性活動之一，許多家長幫助孩子變裝成他們喜愛的人物，聚在康尼島海濱步道上與民同歡；去年因疫被迫取消，今年紐約市新冠疫情趨緩，主辦方宣布重啟活動，除遊行外，還有變裝比賽贏獎、魔術秀，還在現場搭起充氣玩具屋、手工藝品攤位等，這些項目往年都獲得孩童的喜愛並踴躍參與。

「我們很開心今年能帶回這項家庭同樂的活動，每次的遊行都吸引不少孩童參與，他們在這活動上發揮的創意經常超乎想像」，聯盟負責人Alexandra Silversmith表示，變裝比賽開放給三至14歲的青年參與，並有18歲以上的監護人陪同出席。

考慮到病毒還在擴散，主辦方也鼓勵民眾戴口罩、保持社交距離，孩童喜歡的面部彩繪也會稍作更改，為安全起見改畫在手臂或手上；對於變裝比賽，主辦方此次設立四個獎項包括「最佳團體服裝」、「最具創意服裝」、「最佳手工製作服裝」、以及「最佳整體服裝」獎。

第11屆兒童萬聖節遊行將在30日(周六)上午11時舉行，家長需在早上10時30分時到場，與主辦方註冊，地點是瑪摩利公園(Maimonides Park)，地址是布碌崙Surf大道1904號；在活動結束後，主辦方也會贈送月神公園(Luna Park)入門票給參賽的孩子們，在接下來的兩個小時內可免費搭乘園內遊樂設施。