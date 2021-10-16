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慶祝花燈暨中國日 17日8大道遊行

記者顏潔恩／紐約報導

由美國繁榮華埠總會攜手多個僑團、布碌崙(布魯克林)民選官員辦公室舉行的「第19屆慶祝花燈暨中國日大遊行」，定於17日(周日)在8大道進行，超過60個來自紐約的文藝團體參與，並搭建大型舞台帶來中華歌舞表演、送好禮，邀請民眾前來共歡。

該活動推廣中國文化，得到州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)及市議員紀思庭(Justin Brannan)的支持，除慶祝花燈和中國日外，也為支持中國北京2022年冬季奧運會而舉辦。

美國繁榮華埠總會的總會長田士銳表示，首次在8大道交63街處設立大型舞台，為觀眾帶來中華文娛表演，如太極、街舞；在63街至64街處也將設立多個商業攤位，派發免費好禮，民眾不要錯過。

除此之外，活動最大亮點是超過60個團體、共計3000人參與的大遊行，得到來自法拉盛團體的支持；觀眾將觀賞到罕見的古董車、貴重跑車等，同時由青年人組成的義工團、醒獅隊、百名足球班訓練員等也會參與遊行。

活動將於17日上午10時45分開始舉行，地址是布碌崙8大道63街，遊行於中午12時30分開始，從63街沿著8大道北上到50街。

遊行 8大道 中國

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