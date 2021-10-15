美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

已接種兩劑新冠疫苗 的美國 上海同鄉會創會會長陳菊，因接受化療致免疫力降低，日前感染新冠肺炎後不幸去世，享年65歲；她的兒子顧哲人14日表示，陳菊為人堅強、樂於助人，疫情 期間，冒著染疫風險，為同鄉解決困難，雖熬過疫情高峰期，但不幸離世，呼籲合資格的民眾盡快接種疫苗補強針。

顧哲人介紹，祖籍上海的母親畢業於上海醫科大學，後任上海中山醫院主治醫師，1981年來美求學，是中國改革開放後較早一批出國留學生；他說，母親來美後，獨自一人打拚，後將他接來紐約生活，因母親曾生兩次大病，身體一直不好，家中經濟也一度拮据。

顧哲人表示，母親有永不言棄的性格，從西醫轉中醫，又改從商，在親友的幫助下戰勝每一個挫折；生活好轉後，於2012年創建了美國上海同鄉會，期盼為同鄉提供海外第二個家，解決他們面對的困難，「過去有人幫了我們，她希望回饋社區、幫助別人」。

新冠疫情期間，顧哲人說，雖然母親是染疫的高危人群，但仍參與同鄉會的活動，堅持為同鄉捐贈防疫物資，幫助滯留在美國的中國留學生解決食宿問題；他表示，熬過疫情高峰期的母親，今年3月接種了兩劑新冠疫苗，重返正常生活，還在8月參加了華人運動會的比賽。

顧哲人表示，母親十分堅強，疫情期間因腫瘤接受化療，導致她的免疫力較低，即使接種了兩劑疫苗，仍在9月初不慎染疫，9月中旬病情加重，獨自在醫院度過中秋節；他說，母親與病魔戰鬥一個多月後，不敵病魔，11日不幸離世，享年65歲，「10日醫生下了病危通知，但母親堅持到11日上午」。

對於母親的突然離世，顧哲人表示悲傷與不捨，他感謝母親對他的無私奉獻，為家人提供更好生活環境，創造事業發展機會，他將以母親為榜樣，秉承她樂於助人、堅毅的性格；他也呼籲其他符合標準接種疫苗補強針的民眾，盡快接種，避免感染病毒。

美國上海同鄉會會長沈珺表示，2019年她從陳菊手中接棒，成為同鄉會的新會長，至今記得兩人的交談的場景；她感謝陳菊創立美國上海同鄉會，疫情期間，多次服務社區，日前還參與同鄉會的線上中秋晚會，聽聞她突然離世的消息，唏噓不已。

沈珺說，她與其他會員將繼承陳菊未完成的社團事業，致力改善美國華人的生存環境，推動美中關係發展；為懷念陳菊一生的貢獻，美國上海同鄉會成立治喪委員會，訂於17日(周日)下午2時在法拉盛全福殯儀館舉行公祭，下午4時起舉辦追悼會，地址為法拉盛北方大道134-35號。