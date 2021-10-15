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紐約亞裔律師協會 設打擊仇恨積極應對小組現場

記者金春香／紐約報導
紐約亞裔律師協會成立打擊仇恨積極應對小組，協助遭遇對亞裔偏見事件或仇恨犯罪的民眾。（記者金春香／攝影）
紐約亞裔律師協會成立打擊仇恨積極應對小組，協助遭遇對亞裔偏見事件或仇恨犯罪的民眾。（記者金春香／攝影）

紐約亞裔律師協會(AABANY)日前成立「打擊仇恨積極應對團隊」(Hate Eradication Active Response Team，簡稱HEART)，致力於協助遭遇對亞裔偏見事件或仇恨犯罪的民眾，幫助受害者應對複雜的法律程序，向警方或其他機構報告犯罪行為，協助起訴肇事者，陪同受害者與警方面談，尋求諮詢和心理健康服務等。

亞裔律師協會行政總監陳家揚表示，法律系統對很多英語非母語者來說很複雜，甚至對講英文者也有一定挑戰，因此成立HEART，幫助有需要者更好應對仇恨犯罪；他說，近月來媒體對仇恨犯罪的報導減少，但實際上這類案件幾乎每天仍在發生，仍有很多人需要幫助。

HEART成員包括律師和翻譯員，幫助民眾報告偏見事件和仇恨犯罪案件，用他們的知識和專長幫助受害者獲得適當的資源；雖然HEART成員不會作為受害者的代表律師，但可以為受害者引薦律師，如通過紐約亞裔律師協會的法律轉介和資訊服務。

協會免費法律諮詢社區服務委員會共同主席吳國基表示，如果受害者不希望報告事件或起訴，HEART也會繼續協助他們獲得所需的幫助和支持，講英文者可致電(516)788-8820聯繫HEART，講國語(普通話)可致電(516)788-8821，講粵語可致電(516)788-8822。

此外協會宣布重啟免費法律診所，以現場和網上兩種形式進行，志願律師會為來訪者提供法律資訊和轉介服務，地點在中華公所，接下來幾次的時間分別為本月16日(周六)、11月13日和12月11日，時間為下午12時半至3時半；預約者優先獲得服務，可致電(212)226-6280或電郵至[email protected]預約。

免費法律診所還將於亞平會(AAFE)合作協助社區成員申請緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)，11月6日和12月4日在曼哈頓華埠亞倫街2號二樓，本月30日、11月13日和12月11日在皇后區法拉盛41大道133-29號二樓；預約可致電(212)979-8988或發電郵至[email protected]

亞裔 仇恨犯罪 紐約

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