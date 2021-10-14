警隊招募進行中 華社代表呼籲更多華人報名加入

羅添福(左一)與62分局社區協調警員在班森賀華社發放警員招募傳單。（羅添福提供）

紐約市 警總局目前正在開始新一輪招募活動，並將在11月3日報名截止，布碌崙 (布魯克林)62分局社區協調警員與華社代表14日走上街頭，向民眾發放傳單呼籲更多華裔 加入警隊。

紐約市警目前正在鼓勵來自不同文化背景的民眾加入警隊，提升社區服務，為了鼓勵更多華裔加入警隊，布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福與62分局社區協調警員魏普林(Alan Walpin)等人，沿著Bay Pkwy向華裔民眾發放相關傳單，並在華裔商家幫助下張貼了多張宣傳單。

羅添福表示，他在社區居住了45年，華社很多問題就是因語言障礙，遭遇罪案後不願報警求助；華裔警員比例少，致力服務社區的華裔警員則更少，因此希望看到更多華裔加入警員隊伍，進一步服務華裔居民。

據悉警隊招聘從本月6日開始截止到11月3日，考試日期為12月15日，報名者需擁有公民身分、有效並不受限制的紐約州駕照，居住在紐約五大區、長島等地，擁有有效高中文憑或同等級別的教育證明，大學修滿60學分、績點達2.0，或者在美國五大軍種中其中之一服役滿兩年；有興趣報名的民眾可登錄網站www.NYPDrecruit.com註冊報名，或致電(212)RECRUIT了解更多招聘信息。