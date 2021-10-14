我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領英將關閉中國網站 成最後一個撤離中國的美社交平台

美上周初領失業金人數下滑至疫情以來新低

紐約布魯克林77歲華嫗走失 家屬苦尋

記者黃伊奕／紐約報導
伍秀屏13日從家外出後失聯，家人呼籲民眾幫助尋找。（家屬提供）
伍秀屏13日從家外出後失聯，家人呼籲民眾幫助尋找。（家屬提供）

居住在布碌崙(布魯克林)羊頭灣U大道的77歲華裔老婦伍秀屏，因患有阿茲海默症，於13日下午從家外出後至今下落不明，家人心急如焚懇請廣大民眾幫助尋回。

據伍秀屏女兒伍珍表示，母親平時和他們一起居住在羊頭灣U大道交28街附近，13日中午伍秀屏原本在住宅後院透氣，伍珍弟弟臨時走開了一下；大約中午12時30分左右再去院子查看時，竟發現後院大門沒有鎖，伍秀屏自己獨自外出並失聯。

伍珍一家很快便報了警，並在母親平時會活動區域開始尋找，但直至14日下午仍不知其去向；期間有人在臉書上看到尋人啟事後，稱曾在13日下午4時30分左右在羊頭灣Q線地鐵站曾幫助一名華婦支付了地鐵票，其外型與伍秀屏十分相似。

伍珍稱母親來自廣東台山，僅會台山話與廣東話，來美30多年，不幸在三年前確診老年癡呆癥，症狀也越來越嚴重，「家裡成員也許叫得出名字，但並不清楚之間的關係」；但伍秀屏這是首次走失不知去向，家人十分擔心其安危非常著急。

伍珍表示母親離家時身穿紅色外套，深咖啡色長褲，塑料家具拖鞋，背紫色購物袋，她約5呎2吋高、115磅重、一頭灰白齊耳短髮；希望廣大民眾一起幫助尋找，如發現其身影，可與伍珍聯繫，電話(347)794-6663。

手機 布碌崙 華裔

上一則

兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

延伸閱讀

魯莽駕駛 華男撞死女童恐入獄15年

魯莽駕駛 華男撞死女童恐入獄15年
紐約建築開放周 200多個建築 提供線下線上探索體驗

紐約建築開放周 200多個建築 提供線下線上探索體驗
NBA／不打疫苗 籃網決定「冷藏」厄文

NBA／不打疫苗 籃網決定「冷藏」厄文
世外桃源總督島 11月起全年開放

世外桃源總督島 11月起全年開放
NBA明星厄文拒打疫苗 籃網祭出「禁出賽、禁練球」

NBA明星厄文拒打疫苗 籃網祭出「禁出賽、禁練球」

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入