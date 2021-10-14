紐約布魯克林77歲華嫗走失 家屬苦尋

伍秀屏13日從家外出後失聯，家人呼籲民眾幫助尋找。（家屬提供）

居住在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣U大道的77歲華裔 老婦伍秀屏，因患有阿茲海默症，於13日下午從家外出後至今下落不明，家人心急如焚懇請廣大民眾幫助尋回。

據伍秀屏女兒伍珍表示，母親平時和他們一起居住在羊頭灣U大道交28街附近，13日中午伍秀屏原本在住宅後院透氣，伍珍弟弟臨時走開了一下；大約中午12時30分左右再去院子查看時，竟發現後院大門沒有鎖，伍秀屏自己獨自外出並失聯。

伍珍一家很快便報了警，並在母親平時會活動區域開始尋找，但直至14日下午仍不知其去向；期間有人在臉書上看到尋人啟事後，稱曾在13日下午4時30分左右在羊頭灣Q線地鐵站曾幫助一名華婦支付了地鐵票，其外型與伍秀屏十分相似。

伍珍稱母親來自廣東台山，僅會台山話與廣東話，來美30多年，不幸在三年前確診老年癡呆癥，症狀也越來越嚴重，「家裡成員也許叫得出名字，但並不清楚之間的關係」；但伍秀屏這是首次走失不知去向，家人十分擔心其安危非常著急。

伍珍表示母親離家時身穿紅色外套，深咖啡色長褲，塑料家具拖鞋，背紫色購物袋，她約5呎2吋高、115磅重、一頭灰白齊耳短髮；希望廣大民眾一起幫助尋找，如發現其身影，可與伍珍聯繫，電話(347)794-6663。