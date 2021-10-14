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魯莽駕駛 華男撞死女童恐入獄15年

記者黃伊奕／紐約報導
朱秋華在布碌崙魯莽駕駛，撞死一名六歲女童。（本報檔案照）
朱秋華在布碌崙魯莽駕駛，撞死一名六歲女童。（本報檔案照）

華裔男子朱秋華(Qiuhua, Zhu，姓名皆音譯)日前在布碌崙(布魯克林)戴克高地駕車撞死六歲女童裕美塔米(Tamy Hiromi)一案，12日在布碌崙刑事法庭開庭，布碌崙地區檢察官辦公室對朱秋華提出二級過失殺人、刑事疏忽殺人、二級攻擊等12項控罪，若最高罪名成立，恐將入獄15年。

根據檢方消息，案件發生於8月24日晚8時左右，30歲的朱秋華駕駛一輛2017款凌志(Lexus)GX460休旅車，在布碌崙第12大道向南行驶，在到達67街街口時，朱秋華前方車輛停下來，讓正在過馬路的裕美塔米通過；但朱秋華繞過該車，越過中間的雙黃線，在反向道上駕駛，並且在紅燈前未停，結果撞上裕美塔米，致其傷重死亡。

車禍發生後，朱秋華被警方當場拘捕，並於12日在布碌崙刑事法庭上出庭，檢方對他提出二級過失殺人、刑事疏忽殺人、二級攻擊等12項控罪，法官允許他支付5萬元保金庭外候審，但需12月1日返回法庭受審。

警方稱案發後朱秋華曾表示，裕美塔米是在他轉彎時突然衝到大街上，他無法及時煞車，但案發現場附近監控顯示，他案發前已在違規行駛；裕美塔米母親發現時，已來不及將女兒拉回安全區域。

消息指出，案發時母親帶著裕美塔米從公園返家，母女倆還有幾步距離就抵達家門口，駕駛可能沒看見走在母親身後的女兒，看到母親過完馬路後就直踩油門，釀成車禍；附近鄰居表示，當時就聽見街上傳來母親撕心裂肺的喊叫聲，出來查看時該名母親在小女孩身旁嚎啕大哭，之後裕美塔米被送醫急救，但傷重不治。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂表示，將極力向朱秋華追責，希望以此保護行人和所有使用公共街道的人，免遭不良司機的威脅和傷害。

六歲的裕美塔米不幸被撞死。（取自追思網站）
六歲的裕美塔米不幸被撞死。（取自追思網站）

布碌崙 車禍 檢察官

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