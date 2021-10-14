女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)一名休班的同性戀華裔 女警員，13日下午前往約會兩年、但在三周前分手的前女友家中，發現前女友與另外一名女子躺在床上，一怒之下開槍射向兩人，將前女友射傷，將另一女子射死。

據悉，開槍華裔女警為31歲的吳依旺(Yvonne Wu，姓名皆音譯)，住在史泰登島 ，加入警隊五年，就職於市警72分局，曾獲得四次嘉獎。13日下午5時左右，她在自己前女友位於布碌崙班森賀19大道交80街的住宅內，發現女友和新情人同床共枕；吳依旺瞬間怒火中燒，拿起手槍朝著床上的兩人開槍。

根據警方消息，吳依旺23歲的女友雖然中槍，但沒有傷及要害，但與她同床的24歲女子則身受重傷，送醫搶救後傷重身亡。24歲女子躺在客廳的地板上，胸部至少中了一槍；吳的前女友躺在臥室的地板上，身上有槍傷。

消息稱，一名自稱為李珍妮(Jenny Li)的受害者，在案發後撥打911求助，接線人員在電話中聽到吳依旺怒吼到「這就是你最後得到的」；之後警方與醫護人員在現場發現共三名傷者，一起送至醫院搶救，其中一名傷者疑為吳依旺。

警方表示，吳依旺作案後來到屋外，面對到場的警員十分鎮靜，坦承行兇，配合警員為她戴上手銬，然後押走。母雞的鄰居說，她很安靜，跟著警員上了警車。

警方認為，吳依旺在兩名受害人回到家中之前就已進入房子；

住在案發現場周邊的迪洛拉莫(Theresa DiGirolamo)說，當時聽到如同紙袋爆破的聲音，「先是三聲『啪啪』，之後又再聽到一聲還是兩聲」；不久後大量警員趕來現場，迪洛拉莫看到一名女子從案發住宅被救護人員抬出，「她的臉呈灰白色，就像已經失去了生命一樣」。

迪洛拉莫表示，當地是一個非常安靜的社區，該起案件讓所有居民都覺得十分震驚。