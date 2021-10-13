我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

法拉盛福壽老人中心 19日打補強針

記者牟蘭／紐約報導
福壽老人中心日前舉辦接種補強針的講座，吸引不少長者參與。(本報檔案照)
福壽老人中心日前舉辦接種補強針的講座，吸引不少長者參與。(本報檔案照)

華人策畫協會(CPC)福壽老人中心12日宣布，訂於19日(周二)在會所內為65歲以上的長者與50歲到64歲的基礎病患者接種新冠疫苗補強針(Booster Shot)，有需要者可盡快登記預約；多名長者表示，她們今年2月已完全接種，時隔超過半年，擔憂抗體已經減弱，期盼早日接種補強針，避免感染這個致命病毒。

福壽老人中心的主任鄭石表示，該中心與萬寧大藥房合作，將於19日上午9時到中午12時，為65歲以上的長者與50歲到64歲患有基礎疾病的民眾，免費接種補強針。

鄭石說，美國食品藥物管理局(FDA)目前批准的新冠補強針只有輝瑞(Pfizer)疫苗，且不允許民眾混合接種，此次接種只開放給先前完全接種輝瑞疫苗的民眾，且完全接種者需在接種完成六個月後才能接種補強針，「接種時要攜帶上次接種新冠疫苗的證明」。

獨自居住在布碌崙(布魯克林)老人公寓的來斌斐表示，他患有高血壓和糖尿病，今年1月與2月在公寓內率先完成兩劑輝瑞疫苗的接種，重返正常生活，「一個人去了很多地方，兩個月前就回到老人中心」。

來斌斐說，因自己超過65歲且有基礎疾病，符合接種補強針的資格，但她盼望藥房能再次「上門」服務，完成接種補強針。

74歲的趙潔表示，她與女兒及12歲的孫子，住在法拉盛的公寓，疫情期間，有不少友人因染疫或其他原因離世，讓她唏噓不已，今年2月初她就完成兩劑莫德納(Moderna)的接種，隨著疫苗的抗體減弱，她盼望早日接種補強針。

根據州府官網，年滿65歲或以上的年長者及18歲至64歲間有基礎疾病或從事高風險工作的民眾符合接種資格補強針資格；若民眾患有免疫系統疾病，可接種輝瑞和莫德納的第三劑疫苗；但接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾不在列。

福壽老人中心地址為為法拉盛41大道133-14號，請在18日(周一)前致電(718)358-3030預約。

疫苗 老人中心 輝瑞

上一則

被控濫用市警為家人服務 白思豪駁斥

下一則

大麻使用者 突破感染風險最高

延伸閱讀

黃敏儀攜手5位民主黨市議員及候選人參訪法拉盛

黃敏儀攜手5位民主黨市議員及候選人參訪法拉盛
法拉盛福壽老人中心19日打補強針 長者盼盡早接種

法拉盛福壽老人中心19日打補強針 長者盼盡早接種
慶376歲生日 法拉盛街坊節 上百人冒雨參加

慶376歲生日 法拉盛街坊節 上百人冒雨參加
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

法拉盛中餐廳遭竊 警發布錄影緝嫌犯

法拉盛中餐廳遭竊 警發布錄影緝嫌犯

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手