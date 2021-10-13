法拉盛福壽老人中心 19日打補強針

福壽老人中心日前舉辦接種補強針的講座，吸引不少長者參與。(本報檔案照)

華人策畫協會(CPC)福壽老人中心 12日宣布，訂於19日(周二)在會所內為65歲以上的長者與50歲到64歲的基礎病患者接種新冠疫苗 補強針(Booster Shot)，有需要者可盡快登記預約；多名長者表示，她們今年2月已完全接種，時隔超過半年，擔憂抗體已經減弱，期盼早日接種補強針，避免感染這個致命病毒。

福壽老人中心的主任鄭石表示，該中心與萬寧大藥房合作，將於19日上午9時到中午12時，為65歲以上的長者與50歲到64歲患有基礎疾病的民眾，免費接種補強針。

鄭石說，美國食品藥物管理局(FDA)目前批准的新冠補強針只有輝瑞 (Pfizer)疫苗，且不允許民眾混合接種，此次接種只開放給先前完全接種輝瑞疫苗的民眾，且完全接種者需在接種完成六個月後才能接種補強針，「接種時要攜帶上次接種新冠疫苗的證明」。

獨自居住在布碌崙(布魯克林)老人公寓的來斌斐表示，他患有高血壓和糖尿病，今年1月與2月在公寓內率先完成兩劑輝瑞疫苗的接種，重返正常生活，「一個人去了很多地方，兩個月前就回到老人中心」。

來斌斐說，因自己超過65歲且有基礎疾病，符合接種補強針的資格，但她盼望藥房能再次「上門」服務，完成接種補強針。

74歲的趙潔表示，她與女兒及12歲的孫子，住在法拉盛的公寓，疫情期間，有不少友人因染疫或其他原因離世，讓她唏噓不已，今年2月初她就完成兩劑莫德納(Moderna)的接種，隨著疫苗的抗體減弱，她盼望早日接種補強針。

根據州府官網，年滿65歲或以上的年長者及18歲至64歲間有基礎疾病或從事高風險工作的民眾符合接種資格補強針資格；若民眾患有免疫系統疾病，可接種輝瑞和莫德納的第三劑疫苗；但接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾不在列。

福壽老人中心地址為為法拉盛41大道133-14號，請在18日(周一)前致電(718)358-3030預約。