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紐約州車禍死亡榜 長島2郡、皇后區居前三

編譯孫梁／綜合11日電
長島兩郡及紐約市皇后區，車禍死亡人數位於紐約州前三名；圖為長島快速路上的一起嚴重車禍。(記者曹健╱攝影)
長島兩郡及紐約市皇后區，車禍死亡人數位於紐約州前三名；圖為長島快速路上的一起嚴重車禍。(記者曹健╱攝影)

紐約州的車輛交通事故死亡榜上，長島的兩個郡均位居前茅。位於州府奧伯尼的「交通安全管理研究所」(Institute for Traffic Safety Management and Research)的數據顯示，蘇福克郡(Suffolk)去年的車輛致死人數是113人，高居全州各郡榜首，納蘇郡(Nassau)是位居第三，死亡78人，僅次於紐約市的皇后區。交通維權組織27日表示，要長久和有效地解決車輛交通致死事故率，不能僅靠加強執法。

紐約州下轄62個郡，納蘇和蘇福克兩郡的人口都在前六名，蘇福克郡還是全州2020年發生車禍最多的郡，全年共3萬2154起。

蘇福克和納蘇兩郡的車禍死亡居高不下，主要是超速等人為因素造成的，兩郡警方都採取措施，加強了對魯莽駕駛的檢查。但交通安全的維權組織認為，為了降低交通安全事故，還應改變道路的標識，修改易於導致交通事故的交通模式。

一名居民表示，在長島快速路上，每天都能看到一些車的時速超過80哩，他的27歲兒子去年死於一場車禍，是被一個酒鬼以130哩的高速撞上後身亡。這位居民認為，高速路的限速規定沒有認真執行，法官對違規者太過寬容。

蘇福克警方採取了加強駕駛安全的新舉措，將給魯莽駕駛和開車分心的車主開出更多罰單，並將在事故多發區和易發區部署更多警力，包括暗警。納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，納蘇郡警方將加強對超速駕駛、開車發簡訊和酒駕等行為的查處。

交通安全維權組織表示，還應採取更有效的道路安全措施，包括增加路口的環島通行、在公路上設置中間分離帶、增設自行車的車道，以及在公路上設置減速帶，以使不專心的駕駛感到顛簸，從而起到提醒作用，使他們知道路況變了，到了該減速的時候。

紐約州 車禍 長島

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